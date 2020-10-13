Çok yakında Öcalan...

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lider ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için cezaevinden tahliye ettirdiği ve ittifak kurduğu Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek, devlet başkanı gibi ahkam kesmeye devam ediyor.





Perinçek, Habertürk’te katıldığı canlı yayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve İmralı Adası'ndaki cezaevinde tutulan Abdullah Öcalan hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.





PERİNÇEK: ÖCALAN TELEVİZYONA ÇIKACAK





Perinçek, "Çok yakında, Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak. Türk devleti çıkartacak, göreceksiniz. Şu an devletin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) elinde oyuncak durumunda. Onu kullanıyorlar." dedi.







