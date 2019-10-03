Çok yanıldım, pişmanım...





Bugün Türkiye'nin kuvvetler ayrılığını kaybettiğine işaret eden Akyüz, 16 Nisan 2017'de halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğine "evet" oyu verdiği için pişman olduğunu belirtti.







FİKRİ AKYÜZ: YANILDIM, PİŞMANIM





Akyüz, "30 sene evvel hukuk fakültesinde okurken de başkanlık sistemi yanlısıydım. Arzu ettiğim bu değildi. Yanıldım. Keşke başkanlık sistemine ‘evet’ dememiş olsaydım. Pişmanım.” ifadelerini kullandı.







Fikri Akyüz, Erdoğan'a başkanlığın önünü açan referandumda "evet" oyu verdiği için pişman.





"BU KADAR KÖTÜ YÖNETİLECEĞİ KANAATİNDE DEĞİLDİM"





Başkanlık sisteminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) gibi olmasını arzu etmediğini söyleyen Akyüz, pişman olmasının gerekçesini ise yetkilerin Cumhurbaşkanında toplanması olduğunu belirtti.





Çağlar Cilara’nın “Hiç yönetmeliği okumadınız mı? Taslak metin ortadaydı.” sorusu üzerine Akyüz, “Bu sürecin bu denli kötü yürütüleceği kanaatinde değildim. Bugün uygulanan sistem doğru değil.” cevabını verdi.



Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurduğu medya havuzunda yer alan Takvim gazetesinde iki yıla yakın süre makaleleri yayımlanan Fikri Akyüz, Çağlar Cilara'nın YouTube kanalında bir itirafta bulundu.