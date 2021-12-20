Samanyolu Haber /Gündem / Çöken ekonomiyi eleştiren Şahan Gökbakar: Bu son tweetim olsun /20 Aralık 2021 11:16

Çöken ekonomiyi eleştiren Şahan Gökbakar: Bu son tweetim olsun

Ekonomi ve döviz konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Twitter hesabındaki son paylaşımında, "Bu da son tweetim olsun dostlar. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam" ifadesini kullandı.

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SAMANYOLUHABER - ATİNA

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından son paylaşımını yaptığını dile getirdi.

Döviz kurundaki değişkenlik ve Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kaybı konusunda son haftalarda tweetler atan Gökbakar, "Komedyen olarak güldürmeye devam" dedi ve şunları ifade etti:

Gökbakar paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu da son tweetim olsun dostlar. Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim. 'Ben rahatım' deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum için. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla"


HÜLYA AVŞARIN AÇIKLAMALARI İLE İLE BİR İLGİSİ VAR MI?

Bir dönem, lüks yaşantısı ve ada satınaldığı haberleriyle gündem olan Hülya Avşar, Dün bir açıklama yapmış ve 'Gerekirse simit yiyip bu kötü günleri atlatacağız' demişti. Kulislerdeki fısıltılara göre, Erdoğan Rejimi, ünlü isimleri 'Erdoğan Rejimi'ne destek açıklamaları yaparak ''Erdoğan'ı rahatlatmaları'' konusunda baskı görüyor.

''ERDOĞAN'I RAHATLATMAK'' İÇİN SEFERBER OLDULAR

Hülya Avşar'dan MÜSİAD'a kadar geniş bir yelpazede yapılan birbirinin aynısı, basma kalıp açıklamalar, gözden kaçmıyor. TÜm mesajlardaki vıcık vıcık hamaset, evine ekmek götüremeyen gariban halk ve sosyal medyada tepki topluyor.

''ERDOĞAN'I RAHATLATMAK'' NE DEMEK?

Erdoğan kamuoyunda sıkıştığı zamanlarda, bu planı devreye sokuyor ve Erdoğan'ın yıpranması engellenmeye çalışılıyor... Bu planın en bilinen uygulaması ise 17 Aralık Büyük Yolsuzluk Operasyonu'nun ardından Erdoğan'ın adı yolsuzluk ve hırsızlıkla anılmaya başladığında, Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar üzerinde baskı kurarak, 'Kendisini (RTE) rahatlatacak bir açıklama yapması' konusunda baskı uyguladı. Buna tepki gösteren Erdoğan Bayraktar, o anları, 'Her şeyi sizin talimatlarınızla yaptım' diyerek ''Erdoğan'ı rahatlatacak'' bir açıklama yapmayı reddetmiş, ardından da NTV'ye bağlanarak istifa ettiğini duyurmuştu.
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