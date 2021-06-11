Samanyolu Haber /Gündem / "Çökmenin adı; Bulduk olmuş..." /11 Haziran 2021 11:21

"Çökmenin adı; Bulduk olmuş..."

Ağrı'da 1,2 milyar dolarlık altın rezervi bulduklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a iş insanı Akın İpek'ten yalanlama geldi. Altın rezervinin bulunduğu sahanın Koza Altın'a ait olduğunu açıklayan İpek, "Çökmenin adı; Bulduk olmuş..." ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Ağrı Mollakara’da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit ettikleri yönünde yaptığı açıklamayı Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek yalanladı. İpek, söz konusu altın rezervinin bulunduğu sahanın 2011 yılında Koza Altın tarafından satın alındığını açıkladı. 

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın üretimi yapacak Koza Altın İşletmeleri’nin Mollakara Altın-Gümüş Tesisi’nin temel atma töreninde konuşan Bakan Varank, Mollakara’da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit ettiklerini söylemişti. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İpek, "Bu saha, çöktükleri Koza Altın'ın 2011 yılında Newmont madencilikten satın aldığı saha. Üretim tesisinin planları dahi hazırdı. Organize suç işlemenin, çökmenin adı; Bulduk olmuş..." ifadelerini kullandı. 



Akın İpek'in oğlu Ali İpek ise yaptığı sosyal medya paylaşımında ‘‘Haberin Doğrusu: Koza İpek Holding’e ait Koza Altın’ın yıllar önce Ağrı Mollakara’da bulduğu, tesis planları bile yıllar önce hazırlanmış, piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 tonluk altın rezervine ÇÖKTÜK’’ dedi. 
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