"Çöküş" demek bile hafif kalır!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde (temmuz-ağustos-eylül) geçen yılın aynı dönemine kıyasla turist sayısı 14,3 milyon kişi azaldı.





"Turizm geliri en yüksek sezon" olarak bilinen 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71,2 azalarak 4,4 milyar dolar oldu. 2019 yılının aynı döneminde 14 milyar dolar gelir elde edilmişti.







9 aylık turizm geliri 26,6 milyar dolardan 8,1 milyar dolar seviyesine geriledi.





Turist başına gelir yılın 3'üncü çeyreğinde 649 dolardan 722 dolara yükseldi.





2019'un ilk 9 ayında ortalama kişi başı gelir 624 dolar seviyesinde kalırken, 2020'nin 9 ayında ortalama kişi başına gelir 724 dolar oldu.





TURİST SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ





Giriş-çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74,1 azalarak 5 milyon 604 bin 155 kişi oldu.





Bunların yüzde 79'unu 4 milyon 430 bin 53 kişi ile yabancılar, yüzde 21'ini ise 1 milyon 174 bin 102 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.





Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre eylülde ziyaretçi sayısı yüzde 57,6 düşüşle 2,5 milyona geriledi.

