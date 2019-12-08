Çöküşe sayılı günler kaldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında ticaret savaşı devam ederken, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) misyonu da sorgulanıyor.





Almanya'da yayımlanan haftalık haber dergisi Der Spiegel'in DTÖ'nün birkaç gün sonra “işlevsiz” hale geleceği iddia etti.





"TRUMP DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ'NÜ FELÇ ETMEK İSTİYOR"





Markus Becker imzalı makalede, ABD Başkanı Donald Trump’ın DTÖ’nün faaliyetini felç etmek için her şey yaptığı vurgulandı. Makalede eğer büyük bir değişiklik olmazsa bu hafta Trump’ın hedefine ulaşacağı ifade edildi.





ABD’nin iki yıl boyunca DTÖ Temyiz Organı’nın yeni üyelerini seçme sürecini engellediğine işaret edilen makalede, organdaki 7 koltuğun sadece üçünün dolu olduğunu, mevcut 3 üyenin ikisinin de gelecek hafta yetki sürelerinin dolacağı aktarıldı.





Becker, “Böylelikle temyiz komitesinin ve onunla birlikte dünya ticaretinin ana kontrol merciinin sonu gelecek.” ifadelerini kullandı.





11 ARALIK ÇARŞAMBA: BÜYÜK ÇÖKÜŞ





Temyiz komitesinin faaliyetine son verilmesi beklenen 11 Aralık Çarşamba günü bütün DTÖ sisteminin de çökeceği, dünya ticaret kurallarının da fiilen yürürlükten kalkacağının altı çizildi.





Becker; Trump’ın, DTÖ olmadan ülkesi için daha avantajlı şartlar elde etmeyi düşündüğünü belirtti.





Becker, temyiz komitesinin çalışmaları felç olunca dünya ticaretine “güçlünün hakkı” ilkesinin döneceği, bu yüzden Avrupa Birliği’nin de muhtemel gelişmeleri dikkate alarak hazırlıklara başladığını yazdı.