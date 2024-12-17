Samanyolu Haber /Dünya / Colani, ismini değiştirdi: 'Terörist' suçlamalarına cevap verdi /17 Aralık 2024 13:44

Colani, ismini değiştirdi: 'Terörist' suçlamalarına cevap verdi

Suriye'nin yeni lideri olan HTŞ komutanı Colani, artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmayı tercih ediyor. Birçok ülke tarafından 'terörist' olarak tanımlanan Colani, kişisel tanımlamasını önemsemediğini belirtti ve 'terörizm' etiketinin Esad yönetimine daha uygun olan 'siyasi bir tanımlama' olduğunu söyledi.

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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, ülkenin yeni lideri oldu. The Times'a konuşan Colani, İsrail'in Suriye'ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Colani aynı zamana Batı'yı işaret ederek Esad yönetimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırmaya davet etti.

COLANİ'NİN YENİ İSİM TERCİHİ...
Colani verdiği demeçte dikkat çeken bir açıklamaya da imza attı. Colani, artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmayı tercih ediyor. Colani, "İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı, artık bu gerekçe ortadan kalktı" dedi.

'TERÖRİST' TANIMLAMASINA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konan ve birçok ülke tarafından 'terörist' olarak tanımlanan Colani, kişisel tanımlamasını önemsemediğini belirterek, 'terörizm' etiketinin Esad yönetimine daha uygun olan 'siyasi bir tanımlama' olduğunu söyledi.
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