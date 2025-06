Colors of Voices Türkçe Şarkı Yarışması büyük ilgi gördü

Festival Havasında Geçen Renkli Bir Gün





Forderverein Okulları Genel Müdürü Fatih Sağıroğlu açılış da yaptığı konuşmada, Türkçe’nin binlerce yıllık birikimin, zengin bir anlatımın ve zarif bir anlatımın dili olduğunu söyledi.









































Sunuculuğunu tecrübeli Programcı Reha Yeprem’in gerçekleştirdiği yarışmaya binlerce insan katıldı. Farklı ülkelerden gelen genç sanatçılar sahneye çıkarak Türkçe şarkılarıyla dereceye girebilmek için yeteneklerini konuşturdu.Almanya’nın Geseke şehrinde düzenlenen etkinlik, 23 yıl önce başlayan IFLC serüveninden kesitlerin ekrana yansıtılmasıyla başladı. Ardından genç yeteneklerin Colors of the World (Dünya’nın Renkleri) şarkısını seslendirmesi ile program devam etti.Yarışmanın ilk günü gibi ikinci gününde de sabah saatlerinden itibaren misafirler festival alanını doldurdu. Türk kültürüne ait lezzetlere ulaşma imkanı bulan katılımcılar, gün boyunca Dünya çocuklarının provalarını da izleme imkanı buldu. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde katılımcılar sevgi diliyle, barış ortamında bulunmanın sevincini yaşadı.19:00'da başlayacak olan yarışmaya, katılımcılar saatler öncesinde salonu doldurdu. İçeride yer bulamayan seyirciler, programı dışarıda kurulan dev platformda izledi. 13 ülkenin temsil edildiği finalde içerideki coşku ve heyecan çok yüksekti.Bulunduğumuz her yerde Türkçeyi yaşatmamız ve tanıtmamız gerektiğini ifade eden Sağıroğlu; kültürler arasında dostluklar kurmanın en güzel yollarından biri olduğunu vurguladı. Burada yetişen çocuklarımızın hem kendi kültürel kimliklerini korumaları, hem de yaşadıkları topluma yeni renkler katmalarının hepimizin ortak dileği olduğunu söyleyen Sağıroğlu; dilini yaşatan toplumların kökleriyle bağını koparmadan geleceğe daha güçlü yürüyeceklerini sözlerine ekledi.Açılış konuşması sonrası yarışmacılar hünerlerini göstermeye başladı. Yarışmaya Papua Yeni Gine’den katılan Ristarlis Basse, Sunucu Reha Yeprem tarafından ismi anons edilirken, En büyük hayalinin IFLC yarışmasına katılmak olduğunu söylemişti. Sahneye çıkmasıyla en büyük hayaline kavuşmuş oldu.Daha sonra sahneye çıkan Tanzanya’dan Jaylon Evans Malıpula’nın hayali de IFLC sahnesine çıkmaktı. O hayaline ulaşırken, yarışmadan üçüncülük elde etti.Yarışma arasında Kenya Dans Grubunun sergilediği gösteri yoğun ilgi görürken, izleyicilerden tam not aldı.Mozambikten yarışmaya katılan Luna Moises Zunguze, müziği hayatını şekillendiren en önemli olgu olarak gördüğünü ve bu sahne’nin hayallerini süslediğini ifade etti. Hayaline kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.Yarışma arasında yine Almanya’daki Grup Nevbahar ekibinden Melike-Nur-Afra- Zümra-İnci Hicaz potporisi ile sahne alarak izleyenleri coşturdu. Yine Kazakistan Dans Grubu, Moldova Kenya Kaşık havası gösterileriyle izleyenlere coşkulu anlar yaşattıTürkçe Olimpiyatları’ndan tanınan ve şuan Opera sanatçısı olan Sohruh Yunusov’da Türk Sanat Musikisi “Akşam oldu-Kara bulutları kaldır“ isimli eseri seslendirerek, Türkçe Olimpiyatları izleyicilerini geçmişe götürerek, nostalji yaşattı.Ardından yeni tanınan bir sima Arnavutluk’dan Xhoni Jesku sahne alarak sözleri Fethullah Gülen Hocaefendi’ye ait “Aşılmaz“ isimli parçayı seslendirerek, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.Tüm öğrenciler performanslarını sergiledikten sonra jüri heyeti “Vur Yüreğim“ isimli şarkıyı seslendiren Arnavutluk’tan Elisa Skarra’nın kazandığını açıkladı. İkinciliği ise Moldovalı Valeria kazandı.Üçüncülüğü ise Tanzanya’dan Jaylon Evans Malıpula ve Kosova’dan Xhylnaze Telaku paylaştı.Yarışma birincisi Arnavutluk’tan Elisa Skarra, Endonezyalı yarışmacının kazanacağını düşündüğünü, ismini duyunca çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.Hasta olduğundan dolayı sadece iki kez prova yapabildiğini belirten genç sanatçı; “Yarışmaya da hasta olarak çıktım. Sesimi çok zorlamadım. Yıl boyuncada sık sık hastalandım. Açıkçası çok hazırlanamadım. Birinci olduğum için çok mutluyum,“ diye konuştu. Gelecekte büyük bir sanatçı olmak istediğini ifade eden Sanatçı:“Buraya ilk geldiğim zaman korktum ve geri dönmek istedim. Ancak buradaki eski abilerim bana çok destek oldular. Beni yalnız bırakmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ailem beni hiç yalnız bırakmadı. Şuan da yanımdalar, “ ifadelerini kullandı. Sertap Erener ve Sezen Aksu, hayranı olduğunu da sözlerine ekledi.Yarışma ikincisi on üç yaşındaki Moldovalı Valeria, böyle bir dereceyi beklemediğini, ancak yıl boyunca çok çalıştığını söyledi. “Öğretmenime ve aileme beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum,“ diye konuştu.Yarışmada üçüncülüğü elde eden Tanzanya’dan on üç yaşında ki Jaylon ise, yarışma için çok çalıştığını ve bu dereceyi kolay elde etmediğini söyledi. Üçüncü olduğunu duyduğunda biraz üzüldüğünü belirten Jaylon, daha yüksek bir derece beklediğini söyledi. Türkçe öğrenmek istediğini ve Ferdi Tayfur hayranı olduğunu da sözlerine ekledi.Diğer üçüncü Kosova’dan Telaku ise ülkesinde iki öğretmeniyle çok iyi çalıştığını ve böyle bir derece beklemediğini söyledi. Genç sanatçı:“ Derece alamasamda, yine de buraya katıldığım için mutlu olurdum,“diye konuştu. Gelecekte ünlü bir müzisyen olmak istediğini ifade eden Kosovalı Sanatçı, İbrahim Tatlıses hayranı olduğunu da sözlerine ekledi.Ödül töreninde konuşan Program Yapımcısı Kemal Gülen IFLC’nin gelecekte bir enstitüye dönüşmesini hayal ettiğini belirtti. Bir müzik okuluyla Dünya’ya sevgi tohumları eken bireyler yetiştirmek hedefimiz olmalı diye konuştu.Program sonunda her zaman olduğu gibi Kanada ve Kazakistan’lı öğrenciler “Yeni Bir Dünya“ şarkısını seslendirdi. O sırada salonda büyük bir coşku yaşandı. Parça bittiğinde salonda Bi daha Bi daha sloganları atıldı. Sunucu Reha Yeprem seyircileri kırmayarak bir daha parçayı tekrar ettirdi. Seyircilerinde şarkıya eşlik etmesi salonda coşkuyu arttırdı.IFLC etkinlikleri 5 Temmuz’da Almanya Bochum’da Zaman’ın İzleri programı ile devam edecek.