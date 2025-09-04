Commerbank’tan faiz indirimi ve TL değerlendirmesi

Almanyanın Frankfurt kentinde merkezi olan Avrupanın ikinci büyük bankası Commerzbank.



Commerzbank, Merkez Bankası’nın enflasyonun yüksek seyrine rağmen faiz indirimlerine devam etmesiyle Türk lirasının değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğini belirtti.



Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında bir yavaşlama göstermesi, TCMB’nin orta vadeli hedeflerine ulaşılabilirliği konusunda şüpheleri artırıyor.



Commerzbank’tan Tatha Ghose, enflasyonun fark edilebilir bir yavaşlama kaydetmediğini ve ağustos ayında yıllık oranın Temmuz’daki yüzde 33,5’ten yüzde 33,0’a gerileyerek beklentilerin altında kaldığını vurguladı.



Ghose, TCMB’nin 2026 sonu için yüzde 16 ve 2027 sonu için yüzde 9’luk enflasyon hedeflerine ulaşılabilirlik konusunda şüphelerini dile getirerek, bankanın sıkı para politikasının sonuç verdiğine ve artık gevşetilebileceğine inandığını belirtti.