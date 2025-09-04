Samanyolu Haber /Ekonomi / Commerbank’tan faiz indirimi ve TL değerlendirmesi /04 Eylül 2025 23:34

Commerbank’tan faiz indirimi ve TL değerlendirmesi

Commerzbank, Türkiye’de enflasyonun ağustosta yıllık bazda sadece sınırlı gerilemeyle yüzde 33’e indiğini belirterek, enflasyon hedeflerine ulaşılabilirlik konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Almanyanın Frankfurt kentinde merkezi olan Avrupanın ikinci büyük bankası Commerzbank.

Commerzbank, Merkez Bankası’nın enflasyonun yüksek seyrine rağmen faiz indirimlerine devam etmesiyle Türk lirasının değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğini belirtti.

Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında bir yavaşlama göstermesi, TCMB’nin orta vadeli hedeflerine ulaşılabilirliği konusunda şüpheleri artırıyor.

Commerzbank’tan Tatha Ghose, enflasyonun fark edilebilir bir yavaşlama kaydetmediğini ve ağustos ayında yıllık oranın Temmuz’daki yüzde 33,5’ten yüzde 33,0’a gerileyerek beklentilerin altında kaldığını vurguladı.

Ghose, TCMB’nin 2026 sonu için yüzde 16 ve 2027 sonu için yüzde 9’luk enflasyon hedeflerine ulaşılabilirlik konusunda şüphelerini dile getirerek, bankanın sıkı para politikasının sonuç verdiğine ve artık gevşetilebileceğine inandığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Commerbank’tan faiz indirimi ve TL değerlendirmesi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:49:22