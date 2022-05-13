Samanyolu Haber /Gündem / Commerzbank: Enflasyonun çok daha fazla yükselme riski var /13 Mayıs 2022 10:49

Commerzbank: Enflasyonun çok daha fazla yükselme riski var

Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann enflasyondaki yükselişin hızlanması ihtimaline dikkat çekti.

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Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann enflasyondaki yükselişin hızlanması ihtimaline dikkat çekerken, gıda fiyatlarının da zorlayıcı seviyelere geldiğini, ancak akaryakıt fiyatlarının enflasyon için daha tehlikeli olduğunu belirtiyor. Leuchtmann’a göre TCMB gerektiği gibi mücadele etmezse Türkiye’de enflasyon çok çok yüksek seviyeleri görebilir.

Dünya gazetesinden Elif Karaca'nın haberine göre Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann Türkiye’de enflasyonun aşağı çekilebilmesi ya da daha fazla yükselmesinin önlenebilmesi için TCMB'nin politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Leuchtmann, gerek kamuoyunun gerekse para piyasalarını izleyenlerin büyük bölümünün, TCMB’nin hükümetin yoğun etkisi altında olduğunu düşündüğünü ve bu etkinin enflasyonla sürdürülebilir bir mücadeleye engel olduğunu belirtti.

Enflasyondaki yükselişin hızlanması ihtimaline dikkat çekerken, artan gıda fiyatlarının da zorlayıcı seviyelere geldiğini, ancak yükselen akaryakıt fiyatlarının enflasyon için daha tehlikeli olduğunu belirten Leuchtmann, TCMB gerektiği gibi mücadele etmezse Türkiye’de enflasyonun çok çok yüksek seviyeleri görme riski bulunduğunu söyledi.
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