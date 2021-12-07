Commerzbank Türkiye için dolar tahminini güncelledi

Türkiye’de son dönemde yaşanan finansal piyasalardaki sarsıntı, yüksek enflasyon ve faiz politikası nedeniyle uluslararası kurum ve kuruluşlar, döviz kuru tahminlerinde güncellemeye gidiyor.Alman bankası Commerzbank ise yaşanan hareketlilik nedeniyle 2022 ve 2023 için dolar tahminlerini güncelledi. Commerzbank daha önce hazırlanan raporda 2022'in ilk çeyreği için dolar kurunun 11,00 lira olacağını öngörmüştü. Banka, bu beklentisini 15,00 liraya yükseltti. Commerzbank, ayrıca 2023 yıl sonu dolar beklentisini de 10 lira seviyesinden 16 liraya çıkardı.Analist Tatha Ghose'nin yayımladığı değerlendirmede, “Türk politika yapıcıların enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını düşürme politikasından vazgeçeceklerine yönelik bir işaret yok. Zayıf lira, kaçınılmaz olarak TCMB’yi faiz oranlarını artırmaya teşvik etmek için yeterince bilanço gerilimine neden olabilir. Ancak bu piyasalar tarafından sadece geçici bir ara olarak görülmeli” ifadeleri kullanıldı.