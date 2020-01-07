Samanyolu Haber /Spor / Conte'den Merih Demiral'a övgü dolu sözler /07 Ocak 2020 20:59

Conte'den Merih Demiral'a övgü dolu sözler

Milli yıldız Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, Merih Demiral ve De Ligt hakkında açıklamalarda bulundu.

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4-0'lık farklı skorla kazandıkları Cagliari maçı sonrası verdiği röportajda Sarri, Merih Demiral'ın takıma gün geçtikçe daha fazla uyum sağladığını ve takım arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurduğunu söyledi. 

Röportajın devamında ise, "Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Harika bir mental ve fiziksel seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor" şeklinde konuştu. 

De Ligt'in durumuyla alakalı da konuşan Sarri, Hollandalı stoperin zorlu bir süreçte olduğunu belirtirken "De Ligt dünyanın en iyi stoperlerinden biri olacak. Kendinizi, hayatını ve takımını değiştiren 20 yaşındaki bir çocuğun yerine koyun. Yeni bir kültürün içine girdi, yeni bir oyun, yeni bir dil... Bunlar kolay değişiklikler değil. Dolayısıyla zorlu bir süreçte" ifadelerini kullandı.
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