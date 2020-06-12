Conte'ye korona soruşturması açıldı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, korona virüsü salgınının ilk döneminde kuzeydeki iki beldede alınan karantina tedbirleri konusunda Bergamo savcılarına ifade verdi. Bergamo Cumhuriyet Savcısı Maria Cristina Rota ve diğer savcılar, sabah saatlerinde başkentteki başbakanlık sarayı Chigi’de Başbakan Conte ile bir araya geldi.

Savcılar, salgının ilk günlerinde vaka ve ölümlerin hızla arttığı Bergamo vilayetine bağlı Alzano ve Nembro’da karantina tedbirlerinin geç uygulamaya konulup konulmadığına yönelik 8 Nisan’da başlattıkları soruşturma kapsamında Başbakan Conte’nin ifadesine başvurdu. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Conte, şüpheli sıfatıyla değil bilgisine başvurulmak üzere yaklaşık üç saat ifade verdi.





‘BİLİM VE VİCDANA GÖRE HAREKET ETTİM’





Bu arada, Başbakan Conte konuyla ilgili La Stampa gazetesine verdiği demeçte, salgının başında aldığı kararlar konusunda huzurlu olduğunu belirterek, “Bilim ve vicdana dayalı hareket ettim.” dedi. Bergamolu savcılar, Başbakanın ardından İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın da ifadesine başvurdu.





Savcılar, mayıs ayı sonunda daha önce Bergamo’nun içinde bulunduğu Lombardiya bölgesinin, Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana ve Bölgesel Yönetimin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera’nın ifadelerini almıştı.





Ülkede salgının başlangıcından bölgesel düzeyde karantina uygulamasına geçilen 8 Mart’a kadar olan sürede sıkı tedbirlerin uygulanmaması kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Söz konusu süreçle ilgili bölgesel yönetim, karantina kararını verme yetkisinin kendinde olmadığını savunurken, merkezi hükümet ise ilgili yasaların bölgesel yönetimlere bu yetkiyi verdiği görüşünde.





AİLELERDEN SUÇ DUYURUSU





Covid-19’dan ölenlerin yakınlarının sosyal medyada kurduğu “Şikayet ediyoruz (Noi denunceremo)” isimli oluşum, 10 Haziran’da Bergamo kentinde Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yaklaşık 50 suç duyurusu dosyası sunmuştu. Ailelerin suç duyurusunun temelinde, yetkililerin salgının erken dönemlerinde yayılmayı önleyici tedbirleri almadığı iddiası bulunuyor.





İtalya’da ilk yerleşik vaka ve ilk ölümün olduğu 21 Şubat tarihi salgının resmi başlangıcı olarak kabul edilse de Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, hafta başında yaptığı açıklamada, Covid-19’un kentlerine ve ülkeye ocak ayının ilk günlerinde hatta aralıkta gelmiş olabileceğini dile getirdi.