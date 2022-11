COP27 İklim Zirvesi nedir, neden önemli?

haber dosyasına göre,

BBC'nin derlediği kapsamlıgöre,





BM iklim zirveleri nedir?





COP zirveleri neden önemli?





C?OP27'ye 200'den fazla ülkenin hükümetleri davet edildi.

COP27 neden Mısır'da yapılıyor?

COP27'de neler gündemde olacak?





- Emisyonları azaltmak





Bu faaliyetler için gelişmekte olan ülkelere teknik destek ve finansman sağlamak





COP26'da sonuca ulaşamayan bazı konular ise yeniden gündeme getirilecek:

Hangi konular sorun olabilir?





Zirvenin başarılı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

BM iklim zirveleri, küresel sıcaklık artışını sınırlamak için dünya liderlerini her yıl bir araya getiren bir konferans.Bu zirvelere Conference of the Parties (COP), yani Taraflar Konferansı ismi veriliyor.Zirvelere 1992 yılında ilk BM iklim anlaşmasına imza atan ülkeler katılıyor.Bu zirvelerin 27'incisi olan COP27, 6-18 Kasım tarihleri ??arasında Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleşecek.Dünya, insanlar tarafından üretilen, çoğunlukla petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan emisyonlar nedeniyle ısınıyor.BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre küresel sıcaklıklar şimdiye kadar 1,1 santigrat derece arttı ve 1,5 dereceye doğru ilerliyor.IPCC, sıcaklıkların 1850 seviyesinin 1,7 ila 1,8 derece üzerine çıkması durumunda dünya nüfusunun yarısının yaşamı tehdit eden ısı ve neme maruz kalabileceğini öngörüyor.Bunu önlemek için 194 ülke, küresel sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlamak için "çabaları sürdürmeye" söz vererek 2015 yılında Paris Anlaşması'nı imzaladı.Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi büyük ekonomik güce sahip bazı ülkelerin liderlerinin katılmayacağı tahmin ediliyor.Bu ülkelerden başka delegelerin katılması öngörülüyor.Çin'den henüz kimin katılacağı bilinmiyor.Zirveye ev sahipliği yapacak olan Mısır, ülkeleri farklılıklarını bir kenara bırakmaya ve "liderlik göstermeye" çağırıyor.Çevre kuruluşlarının, düşünce kuruluşlarının, şirketlerin ve inanç gruplarının da zirveye katılması bekleniyor.COP zirvesi bu yıl beşinci defa Afrika'da yapılacak.Mısır hükümeti, zirve ile iklim değişikliğinin kıta üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekmeyi umuyor.IPCC, Afrika'nın dünyanın iklim krizinin etkilerine karşı en savunmasız bölgelerinden biri olduğunu söylüyor.Şu anda, Afrika'nın doğusunda kuraklık nedeniyle 17 milyon insanın gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.Ancak Mısır'ın seçilmesi tartışmalara da neden oldu.Bazı insan hakları ve iklim kampanyacıları, Mısır hükümetinin insan hakları sicilini eleştirdikleri için katılımlarının engellendiğini söylüyor.Toplantı öncesinde, katılacak olan ülkelerden güncellenmiş, iddialı ulusal katkı beyanı sunmaları istendi.Bunu şimdiye kadar sadece 25 ülke yaptı.Türkiye bu ülkelerden biri değil.COP27 üç farklı konuya odaklanacak:- Ülkelerin iklim değişikliğine hazırlanmasına ve mücadele etmesine destek olmak- Kayıp ve hasar finansmanı- Küresel bir karbon piyasasının kurulması - emisyonların ürün ve hizmetlere olan etkilerini küresel olarak fiyatlandırmak- Kömür kullanımını azaltmaya yönelik taahhütleri güçlendirmek- Ayrıca cinsiyet eşitliği, tarım ve biyoçeşitlilik gibi konularda odaklanmış görüşmeler ve duyurular için temalı günler de olacak.Finans, iklim görüşmelerinde uzun süredir tartışılan bir konu.2009'da gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere emisyonları azaltmalarına ve iklim değişikliğine hazırlanmalarına yardımcı olmak için 2020 yılına kadar yılda 100 milyar dolar vermeyi taahhüt etmişti.Bu hedef kaçırıldı ve 2023'e ertelendi.Diğer taraftan gelişmekte olan ülkeler şu anda yaşanan "kayıp ve hasar" için de destek talep ediyor.Kime sorduğunuza göre değişir.Gelişmekte olan ülkeler, en azından kayıp ve hasar finansmanının gündem maddesi olmasını isteyecek ve ne zaman ödeme almaya başlayabilecekleri konusunda bir tarih belirlemeye çalışacak.Gelişmiş ülkeler ise fosil yakıtların en kirlisi olan kömürden uzaklaşmak için Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Güney Afrika gibi büyük, gelişmekte olan ülkelerden daha fazla taahhüt talep edecek.Ormanların korunması, kömürden çıkış ve metan gazı emisyonlarının azaltılması gibi, geçen yıl kararlaştırılan taahhütlere daha fazla ülke imza atabilir.Ancak bazı bilim insanları, dünya liderlerinin çok geç davrandığını ve COP27'de ne olursa olsun 1.5 derece sınırının altında kalmanın mümkün olmadığına inanıyor.