Çöpten rant çıktı

İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi çöp toplama ve kent temizliği ihalesini Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayraklar Grubu'na verdi.





Güngören Belediyesi, 29 Kasım’da “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, araç ve makine ile yapılan kent temizliği, çöplerin toplanması ve nakil işi” adı altında bir ihaleye çıktı. 6 Aralık'ta açıklanan sonuç ilanına göre, ihale 8 milyon 198 bin TL’ye Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık Anonim Şirketi’ne verildi.





İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.





Yeşil Adamlar Şirketi, 10 yılda kamudan 60’a yakın çöp toplama, kent içi temizlik ve araç kiralama ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 2 milyar TL’yi buluyor.