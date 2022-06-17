Çorba, güveç, pilav, salata ve su 29 TL

“Burada temel amacımız; gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak, çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz. Çapa da bulunduğumuz yer itibariyle, eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla, çok yoğun olduğu bir bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli."
İKİNCİ LOKANTA BAĞCILAR’DA AÇILACAK
İkinci Kent Lokantası’nı Bağcılar'da hazırladıklarını duyuran İmamoğlu, “Her şeyi toparlandı. Şu anda çalışanıyla ilgili süreçler tamamlanmak üzere. Orada da kadın çalışanlarımız olacak. Ve ondan sonra Bağcılar şubesini de açacağız. İnşallah orada da bir öğle yemeğinde buluşmak dileğiyle. Diğer noktalarla ilgili arayışlarımızda sürüyor, sürecek. Özellikle eylül ayında, okulların başlama döneminde, üniversitelerin başlama döneminde, ekim ayında, daha etkin bir biçimde yeni yerleri de açacağımızı İstanbul'daki hemşehrilerimize, halkımıza duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
'HAKSIZ REKABET' ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ
“Bölgedeki esnaf bundan olumsuz etkilenir, haksız rekabet oluşur” şeklinde eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, “Hayır; öyle bir sorun yok. Çünkü, neticede burayı tercih edecek olan insanlar, bizim insanımız. Onların vicdanına, onların ihtiyacına, ihtiyaçlı olduğuna biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Ben, lokantacılık yaptım. Ayıptır söylemesi, 9-10 tane mekanım oldu. Onun kısmeti ve ekmeği başkadır; böyle yerlerin kısmeti ve ekmeği başkadır. Bizim burada sunduğumuz şey belli. Üç çeşit, dört çeşit menüyle beraber çocuklarımıza, gençlerimize ve ihtiyacı olan insanlara, 29 liraya bir yemek sunuyoruz. Buraya gelenlerin de ihtiyacı olduğu için geldiğini bilmemiz gerekir. Biz o anlamda vatandaşımıza güveniyoruz.”
GÜNDE 500 KİŞİ YEMEK YİYECEK
Çapa Kent Lokantası’nın 10 kişilik çalışan kadrosunun tamamı kadınlardan oluşuyor. 12.00-20.00 arası hizmet verecek lokantada, günde 500 kişi yemek yiyebilecek. Kent Lokantaları’ndaki fiyatlar ise şöyle:
Dört çeşit yemek (çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata ve su): 29 TL
Meşrubat: 5.5 TL
Tatlı: 7 TL
Su: 1 TL