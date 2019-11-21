Çorba şimdi daha tuzlu! Mercimek fiyatları yüzde 80 arttı

Girdi maliyetlerinin artmasıyla çiftçi zarar ederken, ürünlerin fiyatları da normalin üstünde artıyor. Bu ürünlerden biri de yoğun olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretimi yapılan kırmızı mercimek oldu. Mercimekte, girdi maliyetlerinin artması, devir stoklarının azalması ve iklim şartlarının olumsuz seyretmesi ile verim düştü, fiyat yüzde 80'e yakın arttı.





Dünya'nın haberine göre, 2017 yılında yaklaşık 2.7 milyon dekar olan kırmızı mercimek ekim alanlarının gelecek beş yıllık süreçte azalacağı, 2020 yılında ise yaklaşık 1 milyon 750 - 1 milyon 800 bin dekara düşeceği tahmin edilmekte.





Üretim tüketimi karşılayamaz duruma gelmesi söz konusu diyen sektör temsilcileri zaman kaybetmeden yetkililerin tedbir almasını istedi.





Kırmızı mercimekte gümrük vergisinin kaldırılması gerektiğini kaydeden Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, “Bu yıl kırmızı mercimekte yüzde 80 civarında fiyat artışı oldu. Verimin düşmesi ile birlikte bu artış ciddi rakamlara ulaşmış durumdadır. Hasat zamanına kadar ithal ürün getirmezsek bu artış daha da ciddi bir rakama ulaşacak, buda hem üretici hem tüketici için olumsuzluk oluşturacak” dedi.





TÜİK verilerine göre 2018 yılında 290 bin ton ihracat, 331 bin ton ithalat gerçekleştiğini vurgulayan Sarı, şöyle dedi:





“2018 yılında ziraat mühendisleri odasının hazırlamış olduğu mercimek raporuna göre kırmızı mercimekte kişi başı yıllık tüketimi beş kilo olarak tahmin edilmekte. Ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen kırmızı mercimek son yıllarda İç Anadolu Bölgesi’nin bazı kesimlerinde de yetiştirilmeye başlanmasına rağmen son dönemlerde ciddi bir verim kaybı yaşandı. Bunun neticesinde piyasadaki talebe karşılık yeterli ürün bulmakta zorluk çekiliyor."





Kırmızı mercimekte fiyat artışı sebeplerinden birinin de bir önceki yılın devir stokunun az olmasından kaynaklandığını ifade eden Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise, Güneydoğu’nun en büyük gelir kaynaklarından birinin kırmızı mercimek olduğunu hatırlattı.





Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya 2018 yılına nazaran 2019’da ekim alanlarının artmasına rağmen rekoltenin artmadığı kaydetti.





Kırmızı mercimekte bu yılki iklim şartlarından dolayı mahsulün az olduğunu vurgulayan Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı da, “Çiftçilerimiz tarlaya girip ürünlerini toplayamadı ve hasat yapılamadı. Bu durum ürünün az olmasına neden oldu. Sezon başında kabuklu kırmızı mercimek 2.60 TL iken, bugün 4.50 TL civarında satılıyor. Ürün fiyatının yükselmesi alım gücünün düşmesine neden olmaktadır. Geçici olarak gümrük vergilerinin kaldırılması ile birlikte Türkiye’nin ihtiyacı olan ürün gelirse fiyatlar makul duruma gelebilir” dedi.