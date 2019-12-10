Çorlu tren faciası davası

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın dördüncü duruşmasında savcı, sanıkların tutuklanması yönünde gelen taleplerin reddini istedi.







Savcılık atılı suçun katalog suçlardan olmayışı, sanıkların duruşmayı takip etmeleri, kaçma şüpheleri bulunmaması nedeniyle sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebin reddi, adli kontrol tedbirlerinin aynen devamı ve bilirkişi heyetinin kesinleşmesinin ardından olay mahallinde bilirkişilerce keşif yapılmasını talep etti.





Mahkeme heyeti açıkladığı ara kararında ailelerin avukatlarının taleplerinin büyük kısmını reddetti.





Tren faciasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada "520 gün boyunca bir arpa boyu yol kat edemedik. Bu ülkede adalet birileri için geldiğinde, onlar bizim karşımızda nereye saklanacaklarını bilemeyecekler. Bunların hesabını soracağız" dedi.





Öz Sel, Twitter’dan yaptığı açıklamada da şunları söyledi:





“Adalet aranırken yapılan usulsüzlüğe, aldatmacaya göz yuman bir mahkeme heyeti var karşımızda. Sanık olması gereken tanıklara sorulacak soruları veren hâkimler var adalet saraylarında... Ve bunu bugün bildirdiğimiz halde üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet. Sarayın soytarıları.”