Samanyolu Haber /Gündem / Çorlu tren kazasında tutuklu sanık kalmadı /25 Kasım 2022 16:45

Çorlu tren kazasında tutuklu sanık kalmadı

Çorlu tren katliamı davasında geçtiğimiz ay hakkında yakalama kararı verilen ve tutuklanan TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi. Davanın tek tutuklu sanığı olan Karasu, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan 10 Ekim 2022’de tutuklanmıştı. Karasu da diğer sanıklar gibi tutuksuz yargılanacak.

SHABER3.COM

Mahkemenin tahliye gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “… sanığın 10/10/2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu hali ile kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibariyle müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu’nun tahliyesine…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çorlu tren kazasında tutuklu sanık kalmadı Sonraki Haber >>

Suudi Arabistan'da sel felaketi

Suudi Arabistan'da sel felaketi

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:12:28