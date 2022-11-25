Çorlu tren kazasında tutuklu sanık kalmadı

Mahkemenin tahliye gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “… sanığın 10/10/2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu hali ile kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibariyle müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu’nun tahliyesine…”

