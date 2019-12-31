Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybedenler hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında yakınlarını kaybeden Hüseyin Şahin, İsmail Kartal, Mısra Öz Sel ve mağdur avukatları Selvi Yüzbaşıoğlu, Mürsel Ünder ve Gökmen Ünder hakkında iddianame hazırladı.





Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, savcılık, polislerin şikayeti sonrası yürüttüğü soruşturmanın ardından Çorlulu ailelerin ve avukatların, “Toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma” suçunu işledikleri gerekçesiyle hazırlanan iddianameyi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.



