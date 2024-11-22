Çorluspor teknik direktörü silahlı saldırıda öldürüldü

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'ya silahlı saldırının hedefi oldu.





Olay, saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, yürüdüğü sırada, henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.





TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Halktv'de yer alan habere göre saldırganın tabancasından çıkan kurşunla kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Aka, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.





ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.





TAKIMIN BAŞINA GEÇELİ 1 AY OLDU

25 Ekim'de Çorluspor 1957'nin başına geçen Ersin Aka takımın başında 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı.