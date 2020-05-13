Samanyolu Haber /Sağlık / Corona aşısı için kritik anlaşma /13 Mayıs 2020 19:22

Corona aşısı için kritik anlaşma

Corona virüsü tedavisinde umut verici ilaç olarak gösterilen remdesivirin üreticisinden flaş bir hamle geldi. Fiyat ve maliyetle ilgili spekülasyonların artmasının ardından şirket, ilacın daha çok insana ulaşması için beş ayrı üreticiyle hak talep etmeden anlaşma sağladığını açıkladı.

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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülkede aşı ve ilaç araştırmaları aralıksız devam ediyor. Ebolaya karşı geliştirilen ve corona tedavisinde de etkili olduğu öne sürülen remdesivir ilacıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İlacın maliyeti ve dünyaya dağıtımıyla ilgili spekülasyonların artmasının ardından, üretici şirket Gilead’dan çarpıcı bir hamle geldi. ABD merkezli şirket, beş ilaç üreticisiyle remdesivir üretimi için anlaşma sağladıklarını açıkladı. Varılan anlaşmayla Hindistan ve Pakistan merkezli fabrikalarda 127 ülke için remdesivir üretileceği belirtiliyor.

HAKLARI İÇİN PARA ALMAYACAKLAR

Bu hamlenin amacının orta ve düşük gelirli ülkelerin ilaca ulaşabilmesi olduğunu ifade eden Gilead yönetimi, ücret politikasını da üretimi yapan firmaların kendilerinin belirleyeceğini duyurdu.

Söz konusu şirketlerin remdesivirin hakları için Gilead’a herhangi bir ücret ödemeyeceği, bu durumun başka bir ilacın onay alması ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum kararını kaldırması halinde değişebileceği vurgulandı.

Gilead, yıl sonuna kadar 1 milyon kişinin tedavisine yetecek kadar ilacı üretmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

32 BİN TL FİYAT İDDİASI

ABD'de Boston merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Klinik ve Ekonomik Değerlendirme Enstitüsü (ICER), geçtiğimiz günlerde remdesivir ilacının fiyatlandırmasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atmıştı.

ICER, ilacın onay alması halinde 10 günlük dozunun 10 dolara (yaklaşık 70 TL) mal edilmesine rağmen 4 bin 500 dolara (yaklaşık 32 bin TL) satılabileceğini öne sürmüştü. Gilead’ın yaptığı son anlaşmanın bu iddiaların ardından gelmesi de dikkat çekti.
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