Corona Aşısıyla ilgili sevindirici haberler









Bu çalışmalardan biri olan, İngiliz-İsveç ecza devi AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi’yle birlikte geliştirdiği Corona aşısının ilk klinik denemeleri aşının güvenli olduğunu ve bağışıklık sağladığını gösterdi.





Lancet tıp dergisinde yayınlanan test sonuçlarına göre, deneklerde ciddi bir yan etkiye yol açmayan AZD1222 kodlu aşı adayı, bünyenin hem antikor hem T hücresi üretmesini sağlayarak çifte koruma yaratıyor.





Araştırmacılar aşının, parasetamol içeren ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarla kontrol altına alınabilen hafif yan etkilere yol açtığını belirtti.





Oxford Üniversitesi’ndeki çalışmaya liderlik eden profesör Andrew Pollard, aşının uzun süreli bir koruma yaratmasının mümkün olduğunu söyledi.





Ancak Pollard, aşının etkisini teyit etmek ve yarattığı korumanın süresini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.





AstraZeneca, dünya çapında 600 bin kişinin ölümüne yol açan Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için yarışan firmaların başında geliyor.





Aşı yarışını önde götüren diğer ecza devleri arasında Çin’den Sinovac Biotech ile Sinopharm ve ABD’den Moderna yer alıyor.





Aşı konusunda ABD dahil çok sayıda ülkeyle tedarik anlaşması yapan AstraZeneca, salgın süresince aşıdan kar sağlama planı olmadığını açıkladı.





“Eylül ayına kadar 1 milyondan fazla doz üretmek mümkün”





Oxford-AstraZeneca, son aşama klinik denemelerin hızına bağlı olarak, Eylül ayına kadar 1 milyonun üzerinde aşı dozu üretilmesinin mümkün olduğunu açıkladı.





Oxford Üniversitesi’nden Adrian Hill, AstraZeneca’nın üretim kapasitesine atıfta bulunarak, Eylül ayına kadar bir milyon doz aşı üretilmesine kesin gözüyle bakıldığını ancak bu sayının çok düşük bir tahmin olduğunu ve üzerine çıkılabileceğini söyledi.





Hill, yıl sonuna kadar aşının tüm dünyada piyasaya sürülmesinin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.





Diğer aşı denemelerinden de olumlu sonuçlar geliyor





Corona virüsüne karşı aşı yarışını önde götüren firmalardan Pfizer ve BioNTech de birlikte geliştirdikleri aşı adayının ikinci denemesinden de olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı.





Almanya’da 60 gönüllüye iki doz olarak uygulanan aşının, virüse karşı antikor gelişmesini sağladığı ve ciddi bir yan etkiye yol açmadığı görüldü. Aşının ilk denemesinde de benzer sonuçlar elde edilmişti.





Amerikan Pfizer ve Alman BioNTech firmalarının birlikte geliştirdiği aşının, AstraZeneca- Oxford aşısına benzer şekilde, vücudun virüse karşı hem antikor hem T hücresi üretmesini sağladığı görüldü.





Klinik denemelerden gelen bu olumlu haberlerin ardından BioNTech firmasının ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 5 değer kazanırkne Pfizer hisseleri 36 dolara yükseldi. New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yükseldi.





Öte yandan Çin aşı şirketi CanSino Biologics ve Çin askeri araştırma birikiminin üzerinde çalıştığı aşının da güvenli göründüğü ve üzerinde denenen birçok kişide bağışıklık sistemini harekete geçirdiği belirtildi.





Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya genelinde 150 Corona virüsü aşısı üzerinde farklı aşamalarda çalışmalar devam ediyor ve şimdiye kadar 23 aşı adayı insanlar üzerinde denendi.