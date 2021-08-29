Samanyolu Haber /Sağlık / Corona atlatılsa bile bu etkiler kalıyor /29 Ağustos 2021 09:51

Corona atlatılsa bile bu etkiler kalıyor

TTB, ABD'de yapılan bir araştırmayı kaynak alarak 'Kovid-19'un uzun dönem etkileri' görseli paylaştı. Hastalık sonrası 14. gün ile 110. gün arasındaki sürede, en sık görülen beş semptomun yorgunluk, baş ağrısı, dikkat bozukluğu, saç dökülmesi ve nefes darlığı olduğu açıklandı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), ABD'li bilim insanlarının araştırmasını kaynak alarak, Kovid-19'un uzun dönem etkilerini gösteren bir görsel paylaştı.

47 bin 910 hastanın dahil edildiği, hastaları takip süresi, viral enfeksiyon sonrası 14 ila 110 gün arasında değişen araştırmada, Sars-CoV-2 ile enfekte olan hastaların yüzde 80’inin bir veya daha fazla uzun vadeli semptom geliştirdiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, hastalık sonrasındaki sürede en sık görülen beş semptomun yorgunluk (yüzde 58), baş ağrısı (yüzde 44), dikkat bozukluğu (yüzde 27), saç dökülmesi (yüzde 25) ve nefes darlığı (yüzde 24) olduğu açıklandı.

TTB de araştırma için yaptığı yorumda, "Kovid-19’un kalıcı etkilerinin boyutu, hastalığı önlemenin ne denli önemli olduğunu, dolayısıyla aşının değerini bir kez daha göstermektedir" dedi.


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