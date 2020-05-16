Corona krizi ünlü mağazayı sert bir şekilde vurdu: 80 Şubesini kapatacak

Almanya'da korona virüsü sebebiyle Federal Hükümetin ve Eyalet yönetimlerinin iş dünyasına destekleri devam ediyor. Ancak gelecek planları yapan şirketler kendi planlarını yapıyor. Almanya genelinde perakende sektörü de zor günler geçiriyor. Günlerdir kapalı kalan mağazaların büyük bölümü açılsa da müşteriler hala alış veriş yapmakta gönüllü değil. O yüzden Salgın öncesi de zor durumda olan mağazalar küçülme planları yapıyor. Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük mağazalar zinciri Galeria Karstadt Kaufhof ta bu şirketlerden biri





Yeni tedbirler şirketin bir çok mağazasını kapatmasına , binlerce işçinin işten çıkarılmasına bazılarının da ek mesailerinden mahrum kalmasına yol açabilir .





Almanya Essen merkezli şirket ilk etapta tasarruf tedbirlerine gittiklerini , yüklü bina kiralarından kurtulmayı planladıklarını açıkladı .





Corona krizinden önce de ekonomik sorunlarla mücadele eden şirketin yönetimi çalışanlara gönderdiği mektup ile şirketin tam kapanış döneminde yarım milyar eurodan fazla satış kaybettiği bildirildi. Önemli Paskalya dönemi dahil dahil olmak üzere son sekiz haftadaki satışlardaki kaybın 1 Milyar Euroya ulaşa bileceği de açıklandı







Galeria Karstadt Kaufhof çalışanlarının bağlı bulunduğu Verdi sendikası da "Şube kapanışları ve personel kesintileri bir strateji değil," diye şirket yönetimini eleştirdi