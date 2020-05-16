Samanyolu Haber /Dünya / Corona krizi ünlü mağazayı sert bir şekilde vurdu: 80 Şubesini kapatacak /16 Mayıs 2020 11:55

Corona krizi ünlü mağazayı sert bir şekilde vurdu: 80 Şubesini kapatacak

Avrupa'nın en büyük mağaza grubu olan Almanya merkezli Galeria Karstadt Kaufhof Corona krizinden nasibini aldı

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2019 yılından bu yana Avrupa genelinde 243 lokasyon ve yaklaşık 32.000 çalışanı ile Avrupa'nın en büyük mağaza grubu olan Almanya merkezli Galeria Karstadt Kaufhof Corona krizinden nasibini aldı . Şirket bu yıl büyük bir satış kaybı bekliyor. Sanal alış verişe ağırlık veren mağazalar zinciri ilk etapta 80 şubesini kapatmayı planlıyor .

Almanya'da korona virüsü sebebiyle Federal Hükümetin ve Eyalet yönetimlerinin iş dünyasına destekleri devam ediyor. Ancak gelecek planları yapan şirketler kendi planlarını yapıyor. Almanya genelinde perakende sektörü de zor günler geçiriyor. Günlerdir kapalı kalan mağazaların büyük bölümü açılsa da müşteriler hala alış veriş yapmakta gönüllü değil. O yüzden Salgın öncesi de zor durumda olan mağazalar küçülme planları yapıyor. Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük mağazalar zinciri  Galeria Karstadt Kaufhof ta bu şirketlerden biri 

Yeni tedbirler şirketin bir çok mağazasını kapatmasına , binlerce işçinin işten çıkarılmasına bazılarının da ek mesailerinden mahrum kalmasına yol açabilir . 

Almanya Essen merkezli şirket ilk etapta tasarruf tedbirlerine gittiklerini , yüklü bina kiralarından kurtulmayı planladıklarını açıkladı .

Corona krizinden önce de ekonomik sorunlarla mücadele eden şirketin yönetimi çalışanlara gönderdiği mektup ile şirketin tam kapanış döneminde yarım milyar eurodan fazla satış kaybettiği bildirildi. Önemli Paskalya dönemi dahil dahil olmak üzere son sekiz haftadaki satışlardaki kaybın 1 Milyar Euroya ulaşa bileceği de açıklandı  

Galeria Karstadt Kaufhof çalışanlarının bağlı bulunduğu Verdi sendikası da "Şube kapanışları ve personel kesintileri bir strateji değil," diye şirket yönetimini eleştirdi 
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