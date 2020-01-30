Samanyolu Haber /Dünya / Corona salgınında ölü sayısı 170'i geçti /30 Ocak 2020 10:17

Corona salgınında ölü sayısı 170'i geçti

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 170'e, salgından etkilenen kişi sayısı ise 7 bin 711’e yükseldi.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan salgın nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen kişilerin sayısı ise bin 370’inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711’e çıktı.

Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde salgının etkisi altındaki kişi sayısı 4 bin 586'ya ulaşırken, can kaybının 162’si bu eyalette kaydedildi.

Açıklamada virüsten etkilenen şüpheli sayısının 12 bin 167'ye yükseldiği bilgisi yer aldı. Bunun yanı sıra, virüsten etkilenenler ile herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı ise 81 bin 947'ye çıktı. Bugüne kadar 124 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Dünya ne durumda?

Çin anakarası dışında virüsten etkilenen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 7'ye yükseldi. "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformu verilerine göre dünya çapında virüsten etkilenenlerin sayısı ise şöyle:

Tayland: 14
Japonya: 11
Singapur: 10
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa: 5
Avustralya, Malezya: 7
Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Güney Kore: 4
Kanada: 3
Vietnam: 2
Nepal, Kamboçya ve Sri Lanka: 1

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