‘Corona test ücreti belirlenen fiyatların çok üstünde’

Pandemi sürecinde covid-19 testi yaptırmak isteyen vatandaşlardan özel hastanelerde alınan ücretlerin Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ve bildirdiği tavan fiyatının üzerinde olduğunu ifade eden CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı tarafından tavan fiyatı 250 lira olarak belirten test ücretinin Ankara’daki özel hastanelerde 350 liradan aşağıda olmadığını söyledi.







“KOCA’NIN KURUCUSU OLDUĞU MEDİPOL HASTANELERİ DE GENELGEYE UYMUYOR”





“Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu Medipol hastaneleri de genelgeye uymuyor” diyen CHP’li Burhanettin Bulut şöyle konuştu:





“Covid-19 vaka sayısı arttıkça insanlar gerek endişeden, gerekse belirtileri olduğu düşündüğünden hastanelere akın ediyor test yaptırmak istiyorlar. Ancak hekim test yaptırmayı uygun görmeyebiliyor ya da belirtiler yeterli olmaya biliyor o zaman vatandaş kendi cebinden bu testi yaptırmak için özel hastanelere gidiyor. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınladı.





Bu tür vakalarda kişiler bireysel olarak kendi istekleri ile test yaptırırsa bunun bedelinin 250 lira olduğunu ifade etti. Yani özel hastaneler 250 liradan fazlaya test yapamaz. Ankara’daki hastaneleri aradık ve 350 liranın altında fiyat yok.





Her şeyden öncen önce Sağlık Bakanı’nın kurucusu olduğu hastanede bile fiyat 250 lira değil. En az 350 lira ve 500 liraya kadar bu fiyat geçerli.





Görünen o ki pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı bir izleyici olarak artık bulunuyor.





Sadece rakamları açıklayan, akşamları televizyona çıkıp vatandaşları bu rakamları bildiren bir kişi konumuna geldi.





Eğer bu rakamlar uygulanmayacaksa niçin genelge yayınlanıyor? Kendi hastanende bile bu fiyatları yapamayacaksan bu genelgeyi niye yayınlıyorsun?”



