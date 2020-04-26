Samanyolu Haber /Dünya / Corona virüsü ABD’de hükümet krizi çıkarttı: Trump sağlık bakanını görevden alıyor /26 Nisan 2020 09:36

Corona virüsü ABD’de hükümet krizi çıkarttı: Trump sağlık bakanını görevden alıyor

Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü haline gelen ABD'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kulislerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevden alacağı konuşuluyor. New York Times, Wall Street Journal ve Politico isimli medya kuruluşların haberlerinde konuşan kaynaklar, "Trump'ın kalem müdürü bu kararı destekliyor" dedi.

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Corona virüsünde dünya çapındaki vaka sayısı 3 milyona yaklaşırken, ABD’de de modern tarihinin en büyük sağlık krizi yaşanıyor… Resmi verilere göre en çok corona virüsü vakasının ve corona virüsüne bağlı ölümlerin görüldüğü ülke olan ABD’de salgının yavaşlamaması ve basında çıkan iddialar üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın seçtiği günah keçisi belli oldu.

Resmi verilere göre 54 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ABD’de, Başkan Trump Sağlık Bakanı Alex M. Azar II’yi görevden almanın yollarını arıyor… ABD yönetiminin corona virüsüne karşı yavaş hareket ettiğine ve yönetim içerisinde sorunlar yaşandığına dair haberlerin yayılması üzerine Trump’ın böyle bir karar almaya yaklaştığı belirtildi.

New York Times’a konuşan iki kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, bu gelişmelerin ardından Trump’ın görevden alma işlemini başlatabileceğini söyledi. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump’ın yeni kalem müdürü Mark Meadows’un Azar’ın görevden alınmasını desteklediği ve corona virüsü krizi sakinleşince görevden alınacağını söyledi.


Geçen hafta içerisinde Politico ve Wall Street Journal’da yer alan haberlerde Trump’ın bu haberlere çok öfkelendiği belirtildi. New York Times’a konuşan kaynaklar ise henüz net bir kararın alınmadığını belirtirken Sağlık Bakanı Azar’ın yerine ise Sağlık Bakımı ve Sağlık Yardımı Merkezleri Yöneticisi Seema Verma ile Beyaz Saray’ın oluşturduğu Corona Virüsü ile Mücadele Gücü’nün kilit ismi Dr. Deborah Birx’ün isimlerinin konuşulduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle geçen haftalarda Washington Post ve New York Times’taki haberlerden rahatsızlık duyduğu belirtilirken, “Trump bu yayınları ve haberleri yakından takip ediyor ve Azar’ın kendisini iyiymiş gibi göstermesinden rahatsız. Azar’ın kendisini saygın göstermeye çalıştığını düşünüyor” ifadesi kullanıldı.

TRUMP’I KÜSTÜRDÜLER
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı basın toplantısında, “Temizlik ürünü ve dezenfektanların vücuda enjekte edilerek Covid-19’la mücadele edilebileceğini” ima etmesinin ardından flaş bir karar alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili günlük Beyaz Saray toplantılarının “vakit harcamaya değmediğini” söyleyerek artık yapmayacağının sinyalini verdi.


Trump, dezenfektan enjekte etme gafından sonra yanlış anlaşıldığını ve aslında durumla ilgili ironi yaptığını dile getirse de uluslararası kamuoyu tarafından alaya alınması sonrasında çok sert konuştu.

Corona virüsünün çıkmaya başladığı ilk günlerde basın toplantısı yapmayan Trump, “Ahmak Akım Medya, saldırgan sorular soruyor ve gerçekleri doğru bir şekilde haberleştirmiyorlar, bu yüzden Beyaz Saray’da basın toplantısı yapmanın amacı ne ki. Yanlış bilgi yayıyorlar ve Amerikan halkına sahte haber veriyorlar. Zamana ve emeğe değmez” açıklamasını yaptı.
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