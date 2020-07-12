Dünya üzerindeki 12.8 milyondan fazla corona virüsü vakasınının neredeyse üçte birinin tespit edildiği ABD’de sular durulmuyor… ABD Başkanı Donald Trump’ın salgınla mücadele kapsamında oluşturduğu “Covid-19’la mücadele timi”nde yer alan ünlü doktor Anthony Fauci’nin artık gözden düştüğü iddiaları ortaya atıldı.





ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Fauci’nin basına verdiği demeçlerin Trump’ı rahatsız ettiğini yazarken, “Fauci sert açıklamaları nedeniyle kenara atıldı” yorumunu yaparken ABD Başkanı’nın önceki gün verdiği bir röportajda, “O iyi biri fakat çok fazla hata yaptı” sözleri de hatırlatıldı.





EN SON HAZİRAN’DA KONUŞTU

Washington Post’a konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir kaynak, “Fauci artık Trump’a rapor vermiyor ve artık Oval Ofis’te bulunmuyor. Fauci en son Haziran ayının ilk haftasında Başkan Trump ile görüştü” açıklamasını yaptı.





İsmini açıklamayan yetkili, “Birçok pozisyon ve kurumda 50 yılı aşkın bir süredir çalışan ve Kongre’nin desteğini alan Fauci’yi Trump doğrudan kovamaz. Başkan’ın da ondan kurtulmak gibi planları yok” ifadesini kullandı.





Öte yandan Washington Post’a konuşan Fauci’ye yakın kaynaklar ise, “Onun bu görevi bırakmak gibi bir planı yok fakat son durumlardan o da çok mutsuz” dedi.