Samanyolu Haber /Gündem / Trump "Çok hata yaptı" demişti: Fauci kızağa çekildi /12 Temmuz 2020 09:25

Trump "Çok hata yaptı" demişti: Fauci kızağa çekildi

Corona virüsü salgınında ABD Başkanı Trump'ın oluşturduğu bilim kurulunda yer alan ünlü doktor Anthony Fauci gözden düştü... Amerikan basını Fauci'nin son dönemdeki demeçlerinin Trump'ı kızdırdığını yazarken bir yetkili, "Trump ile Fauci en son Haziran başında görüştü" dedi.

SHABER3.COM

Dünya üzerindeki 12.8 milyondan fazla corona virüsü vakasınının neredeyse üçte birinin tespit edildiği ABD’de sular durulmuyor… ABD Başkanı Donald Trump’ın salgınla mücadele kapsamında oluşturduğu “Covid-19’la mücadele timi”nde yer alan ünlü doktor Anthony Fauci’nin artık gözden düştüğü iddiaları ortaya atıldı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Fauci’nin basına verdiği demeçlerin Trump’ı rahatsız ettiğini yazarken, “Fauci sert açıklamaları nedeniyle kenara atıldı” yorumunu yaparken ABD Başkanı’nın önceki gün verdiği bir röportajda, “O iyi biri fakat çok fazla hata yaptı” sözleri de hatırlatıldı.

EN SON HAZİRAN’DA KONUŞTU
Washington Post’a konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir kaynak, “Fauci artık Trump’a rapor vermiyor ve artık Oval Ofis’te bulunmuyor. Fauci en son Haziran ayının ilk haftasında Başkan Trump ile görüştü” açıklamasını yaptı.

İsmini açıklamayan yetkili, “Birçok pozisyon ve kurumda 50 yılı aşkın bir süredir çalışan ve Kongre’nin desteğini alan Fauci’yi Trump doğrudan kovamaz. Başkan’ın da ondan kurtulmak gibi planları yok” ifadesini kullandı.

Öte yandan Washington Post’a konuşan Fauci’ye yakın kaynaklar ise, “Onun bu görevi bırakmak gibi bir planı yok fakat son durumlardan o da çok mutsuz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump "Çok hata yaptı" demişti: Fauci kızağa çekildi Sonraki Haber >>

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

"Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim"

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

Sırbistan karıştı

Sırbistan karıştı

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:11:46