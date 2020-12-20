Samanyolu Haber /Sağlık / Corona virüsü aşısında kritik aşama /20 Aralık 2020 16:33

Corona virüsü aşısında kritik aşama

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri, Pfizer BioNTech aşısının onaylanıp onaylanmayacağına karar vermek için yarın toplanacak. EMA, aşıdan tam emin olmazlarsa onayı bir hafta erteleyeceğini açıkladı.

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri, yarın yapacakları toplantı sonucunda Pfizer ve BioNTech’in corona virüsü aşısının onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşıya izin verilmesi durumunda pazar günü aşı uygulamalarının Avrupa Birliği ülkelerinde başlayacağını söyledi.

Ancak EMA’nın İnsan Ürünleri Tıbbi Ürünleri Komitesi üyeleri aşının “kalitesi, güvenliği ve etkinliğinin yeterince sağlam ve eksiksiz” olduğu konusunda tatmin olmazlarsa kararı erteleyeceğini söyledi. Wuppertal Üniversitesi’nden Profesör Paul Welfens, aşının uygulanmasını engelleyen onayın  “yaklaşık 15.000 hayata mal olacağını” açıkladı.

İngiliz Milletvekili Michael Heaver ise, Almanlar, henüz AB onayı olmadığı için iki Alman bilim insanı tarafından geliştirilen bir aşıyı bekliyor ifadelerini kullandı.
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