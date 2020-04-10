Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs böyle yayılıyor! Bilim insanları, 3D animasyonunu yaptılar /10 Nisan 2020 13:11

Koronavirüs böyle yayılıyor! Bilim insanları, 3D animasyonunu yaptılar

Dünyayı etkisine altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma hızına dair Finlandiya'da bir araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Aalto Universitesi, bir hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikrodamlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin görüntülü simülasyon yaparak, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Finlandiya'nın Espoo şehrinde bulunan Aalto Üniversitesi bilim insanları, Koronavirüsün süpermarketlerde nasıl bulaştığını anlatan bilgisayar simülasyonu hazırladı. 

Bir Koronavirüs hastasının süpermarkette hapşırmasından sonra mikrodamlacıkların dakikalar boyunca havada asılı kaldığı gözlemlenirken, 3 metrekarelik alana yayıldığı tespit edildi. 

HAVADA ASILI KALDI

Simülasyonda, süpermarket reyonunda hapşıran hasta kişiden yayılan mikrodamlacıklarla dolu bulutun, hasta kişinin bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra bile havada asılı kalmaya devam ettiği gözlemlendi.

BİLİM İNSANLARI: EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ EVDE KALMAK

Aalto Üniversitesi?nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti. 

Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, Koronavirüs'ü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. 

Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.

3D OLARAK MODELLENDİ

Solunum yolundan çıkan damlacıkların havadan taşınması ve korunmasının simülasyonu, bir süper bilgisayar kullanılarak yapıldı ve sonuçlar 3D olarak görselleştirildi.

Araştırmacılar, 20 mikrometreden küçük damlacıkların hava hareketini modellerken, Covid-19 enfeksiyonun tipik bir belirtisi olan kuru öksürük için parçacık boyutunun genelde 15 mikrometreden daha küçük olduğu belirtildi. 

Bu boyuttaki son derece küçük parçacıkların ise zemine çökmeyip hava akımlarında hareket ettikleri ve aynı yerde asılı kalıp adeta havada yüzdükleri bildirildi.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsünde kıdemli uzman olarak görev yapan Jussi Sane, araştırma grubu tarafından elde edilen ön sonuçların halka yapılan önerilerin doğruluğunu ve önemini vurguladığını söyledi.

Finlandiyalı uzmanlar, kendini iyi hisseden insanların dahi belirti göstermeden enfeksiyonu ayakta geçirebileceği ve virüsü çevrelerine taşıyabileceği ihtimalinden dolayı mağaza, restoran ve toplu ulaşım araçları gibi birçok insanın bir araya geldiği yerlerden mümkün olduğunca kaçınılmasını öneriyor.
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Corona Virüsü böyle yayılıyor!

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