Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma: En riskli kan grubu belli oldu /23 Kasım 2020 16:11

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma: En riskli kan grubu belli oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısı 59 milyonu geçerken New York'ta Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma kan gruplarının Covid-19 bulaşma oranını ve risk grubunu oluşturduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre en büyük risk grubu A ve B kan gruplarına sahip insanlar.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanma riskinin kan grubuna göre değişkenlik gösterdiğini ortaya çıkardı.

New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi’nde yapılan ve 14 bin 112 insanın dahil olduğu araştırmaya göre kan grupları enfeksiyon oranı, solunum cihazına bağlanma oranı ve ölüm oranını etkileyen faktörlerden biri.

Dünyaca ünlü bilim ve tıp dergisi Nature’da yayımlanan araştırmaya göre A ve B kan gruplarına sahip olan bireylerin Koronavirüs'e daha çok yakalandığı tespit edilirken, AB kan grubuna sahip bireylerin ise riskinin daha düşük olduğu gözler önüne serildi. 

0 kan grubuna sahip olanların ise A ve B kan grubundan daha az risk teşkil ettiği fakat buna karşılık AB kan grubundan daha riskli olduğu açıklandı.

0 KAN GRUBU ORTADA

0 kan grubunun ölüm oranı ve solunum cihazına bağlanmada (entübe) arada kaldığını belirten uzmanlar, AB kan grubuna sahip bireylerde ölüm ve entübe oranının daha yüksek olduğunu ve A ve B kan grubuna ait bireylerde ise bu oranın daha düşük olduğunu belirledi.

Bilim insanları araştırmanın daha kapsamlı bir şekilde yapılması gerektiğini açıkladı. 

Uzmanlar, genetik etkinin Korona etkisi üzerinde bir değişiklik yaratıp yaratmayacağı konusunda çalışmalara devam edileceğini duyurdu.

ENFEKSİYON RİSKİ (Yüksekten düşüğe): A, B, 0, AB
ENTÜBE RİSKİ (Yüksekten düşüğe): B, AB, 0, A
ÖLÜM RİSKİ (Yüksekten düşüğe): AB, 0, A, B
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