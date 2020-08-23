Samanyolu Haber /Gündem / Corona virüsü ile ilgili yeni bir uyarı: Klimalar hastalığı yayıyor /23 Ağustos 2020 09:07

Corona virüsü ile ilgili yeni bir uyarı: Klimalar hastalığı yayıyor

Dünya çapında 23 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir araştırma Almanya'da yapıldı...

SHABER3.COM

 Alman TROPOS isimli araştırma enstitüsünde görevli bilim insanları, "Corona virüsünün kapalı alanlarda yayılmasına sebep olan en önemli şey kuru hava. Bunun için elverişli ortamı da klima sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Almanya ve Hindistan’da görevli bilim insanları klimaların ve kuru havanın corona virüsünün yayılmasını hızlandırdığını ve elverişli bir ortam hazırladığını duyurdu.

Almanya’daki Leibniz Trofosferik Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanlarının katıldığı araştırmada hava yoluyla bulaşan corona virüsünün nemli ortamlardan ziyade kuru havalarda daha kolay bulaşabildiğini açıkladı.

Özellikle ofislerde ve okullarda kullanılan klimaların salgının yayılmasında önemli bir rolü olduğunu belirten bilim insanları domuz gribi ve MERS gibi diğer hastalıkları inceledi. Uzmanlar nemli havalarda virüsün yayılmasının damlacıkların boyutunu, damlacıkların havada nasıl süzüldüğünü ve yere nasıl düştüğünü incelerken sonuçları uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

MUKOZAYI DA ETKİLİYORMUŞ
Araştırmada, “Nemin yüksek olduğu odalarda virüs damlacıkları ağırlaşıyor ve yüksek nem dolayısıyla çok daha hızlı düşüyor. Böylelikle insanların bulaşıcı damlacıkları içlerine çekme ve bu sayede hastalanma riskleri de azalıyor. Fakat kuru havada damlacıklar küçülüyor ve daha çok havada kalıyor. Bu da hastalığın bulaşması için en ideal yol” ifadesi yer aldı.

Kuru havanın aynı zamanda burundaki mukozayı da kuruttuğunu tespit eden bilim insanları, “Bu sayede corona virüsü daha kolay bulaşabilir. Odaların ortalama nem oranı yüzde 40-60 olmalı. Virüsün bulaşmasını engellemek için için camlarınızı açın ve kapalı ortamlarda kalabalık olmayın” uyarısı da yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Corona virüsü ile ilgili yeni bir uyarı: Klimalar hastalığı... Sonraki Haber >>

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:20:59