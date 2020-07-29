Corona virüsü salgını geri döndü: En sıkı önlemler alınıyor, OHAL uzatıldı













Corona virüsü salgınında bir türlü normalleşme başlayamıyor… 2020 yılının başında corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler çok sıkı önlem, tecrit ve karantina uygulamalarıyla salgını kontrol altına almayı başarmıştı. Öyle ki başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede normalleşme başlamış ve yaşam normale dönmüştü.







Fakat normalleşmeye dönülmesiyle birlikte vaka ve Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısında yeniden bir artış yaşanması yetkilileri daha da sıkı önlemler almaya zorladı. Resmi verilere göre dünya çapında 16.8 milyondan fazla insanda tespit edilen ve 663 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili flaş kararlar peş peşe gelmeye başladı.





EN SIKI KURALLAR HONG KONG’TA

Hong Kong, salgının ilk dalgasında bile uygulanmayan çok sıkı önlemleri başlattı. Bugün uygulanmaya başlayan yasaklarda insanların restoranlarda yemek yemesi yasaklanırken, en sıcak günlerini yaşayan Hong Kong’ta plaja ve havuza gitmek yasaklandı. İki kişiden fazla insanın bir araya gelmesine de yasak getirildiği açıklandı.





BELÇİKA’DA GENÇLERE UYARI

Avrupa’nın kalbi Belçika’da sosyal mesafe kuralları sıkılaştırıldı. Birçok kentte vaka sayısının artmasıyla birlikte Belçika’da dışarıda 5 kişiden fazlanın bir araya gelmemesine karar verildi. Son bir haftada 1952 yeni vaka görülen Belçika’da ailenin haricinde 5 kişiden fazla insanla buluşanlara ceza verilmesine karar verildi. Daha önce bu kural 15 kişiyle bir araya gelmekti.





Belçika kenti Antwerp’te pazartesi günü geceleri sokağa çıkma yasağı getirirken bar ve lokantaların 23:00’te kapatılmasına karar verildi. Antwerp Belediye Başkanı Cathy Berx, “Gerekli olmadıkça Antwerp’e gelmeyin. Mümkün olduğu kadar evde kalın” derken gençlerin de hem kendilerini hem de büyüklerini tehlikeye atmaması için sokağa çıkmaması gerektiğini söyledi.





ÇİN’DE NİSANDAN BERİ EN YÜKSEK VAKA

Corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak bilinen Çin’de de vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor… Çinli yetkililer ülkede 28 Temmuz günü 101 yeni corona virüsü vakası tespit edildiğini duyurdu. Bu oran Nisan ayının ortasından beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.





Yetkililer özel takip sistemleri ve uygulamaları aracılığıyla salgını tespit edebildiklerini açıklarken, bazı bölgelerin kapatıldığını duyurdu. Yeni vakaların ülkenin batısındaki Xinjiang bölgesinde artış gösterdiği belirtildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 101 vakadan 89’unun bu bölgede tespit edildiğini açıkladı.





JAPONYA’DA EN YÜKSEK SAYI

Geçen aylarda corona virüsü salgınına erken müdahale ederek hızını yavaşlatmayı başaran Japonya’dan acı haber geldi… Japonya Sağlık Bakanlığı, salı günü tam 981 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer salgının başladığı günden beri en yüksek günlük vaka olduğunu duyurdu. Ülkede en son 23 Temmuz’da 966 yeni vaka tespit edilmişti.





Güncel artış ve verilerle birlikte Japonya’da corona virüsü vaka sayısı 32.613 artarken, 1.014 insanın da yaşamını yitirdiği kaydedildi.









ALMANYA’DAN TURİSTLERE ZORUNLU TEST

Almanya, Avrupa’da vaka sayısındaki artışın ardından “riskli bölgelerden” gelenlere zorunlu corona virüsü testi yapılmasına karar verdi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Ülkeye gelen gezginlerin diğerlerine hastalık bulaştırmasını engellemeliyiz” dedi.





İTALYA’DA OHAL UZATILDI

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve halen Covid-19’un etkilerini azaltmaya çalışan İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, ülke genelinde uygulanan OHAL’in uzatılmasına karar verdi. Conte, OHAL’in ekim ayına kadar uzatılacağını açıkladı.



