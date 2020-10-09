Koronavirüs salgınında ikinci dalga: Yasaklar peş peşe geliyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı 37 milyona tırmanırken, salgının merkez üslerinden biri hâline gelen Avrupa’da da ikinci dalga korkusu baş gösterdi.





2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan ve özellikle Avrupa’da İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ta ağır kayıplara sebep olan Koronavirüs, yaz mevsiminin ve tatillerin sona ermesi ve soğuk havaların başlamasıyla birlikte kâbus gibi bir hâl aldı.





Koronavirüs salgınının ilk dalgasını görece iyi atlatan Romanya, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelerde son dönemde vak'a sayısının hızla artmasıyla birlikte birçok Avrupa ülkesinde çok ani ve radikal kararlar alındı.





MADRİD’DE OHAL





Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da bugün başşehri Madrid’de olağanüstü hâl ilan edildi,. Avrupa’nın Covid-19 merkezi hâline gelen şehirde OHAL ilan edilmesi Başbakan Pedro Sanchez ile muhafazakâr Madrid bölge yönetimini karşı karşıya getirdi.





Madrid bölgesel yönetimi bu kararın yasadışı olduğunu söylerken bu durumun ekonomiye zarar vereceğini açıkladı.





İspanya’da geçen hafta Sağlık Bakanlığı, Madrid’e ve çevresindeki yerleşim yerlerine zorunlu olmayan bütün seyahatleri yasaklamıştı.





Son iki haftadır 100 bin kişide 723 Korona vak'asının görüldüğü bölge, Avrupa’da salgının en yoğun görüldüğü bölge oldu.





MASKE MECBURİYETİ GELDİ





Salgının ilk dalgasını görece iyi atlatan Polonya’da son haftalarda artış gösteren günlük vak'a sayıları ülkede paniğe yol açtı. Son dört gündür vaka sayısının arttığı ülkede bugün de 4 bin 739 kişide virüs tespit edildi.





Polonya yönetimi, cumartesi gününden itibaren kamuya açık alanda maske takmaya mecburi hâle getirdi. Yetkililerin gelecek hafta okullar için de kuralların sıkılaştırılmasıyla ilgili bir açıklama yapmaları bekleniyor.





BERLİN’DE SAAT KISITLAMASI GELDİ





Çok test ve geliştirilen takip sistemi ile birlikte Koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek ülke olarak gösterilen Almanya’da dünden sonra bugün de 4 binden fazla günlük vaka tespit edildi. Alman yetkililer son 24 saatte ülkede 4 bin 516 vak'a tespit edildiğini açıklarken bu sayı 16 Nisan’dan beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.





Yaşananların ardından Berlin Belediye Başkanı Michael Müller, “Bu gelişmeler endişe verici. Barlar, restoranlar ve işletmeler 23:00 ile 06:00 arasında kapatıldı. Çok daha sıkı önlemler alınmaması için bir sebep yok. Şu an tek amacımız tamamen karantina uygulamasına geçmemek.” dedi.





RUSYA: HENÜZ YASAK YOK, FAKAT...





Özellikle mayıs ve haziran aylarında günlük vaka sayısının 10 binlerin üzerinde seyrettiği Rusya’da günlük vak'a sayısı yine korkutucu bir hale büründü.





Rusya’da son 24 saat içerisinde 12 bin 216 kişide Koronavirüs tespit edildi. Salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçerken, Rusya’da toplam vak'a sayısı 1,2 milyona ulaştı.





Rusya’da en yüksek günlük vak'a sayısı 11 Mayıs’ta 11 bin 656 olarak kayıtlara geçmişti. Rus yetkililer yaptıkları açıklamada hafta sonu insanların evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Kremlin, henüz sokağa çıkma yasağı getirilmeyeceğini de duyurmuştu.





Fakat Moskova Belediyesi, gece kulübü ve barların kapatılması için çalıştıklarını duyurdu. RBC’ye konuşan Moskova Belediyesi’nden kaynaklar, “Şu an henüz yasak yok fakat yasaklar ile ilgili çalışmalar yapılıyor.” dedi.





49 ÜLKEYE GİDİŞ YASAK





Koronavirüs salgınının ilk dalgasından en az etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Romanya’da artan vak'a sayısını azaltmak için kritik bir karar alındı.





Romanya, riskli ülkelere uçuş ve seyahat yasağı getirdi. Hazırlanan listede yer alan 49 risk oranı yüksek ülkeye gidenlerden 10-14 gün karantina altına alınması zorunluluğu getirdi.





DOKTORLARIN İZİNLERİ KALDIRILDI





Salgının son haftalarda etkisini artırdığı Fransa’da da ikinci dalga için hazırlıklar başladı. Başşehir Paris’te bütün hastanelerin acil duruma geçtiği açıklandı. Paris bölgesindeki bütün hastanelerde çalışanların tatil ve izinleri kaldırılırken, hayati önemi olmayan ameliyatlar da ertelendi.





Yapılan açıklamada şehirdeki hastanelerde yoğun bakımda tedavi altına alınan insanların neredeyse yarısının Koronavirüs hastası olduğu belirtildi.