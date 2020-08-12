Koronavirüs salgınında son durum: Vak'a ve ölüm sayısı artıyor

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü durmak bir yana hızını artırarak yayılmaya devam ediyor.





Koronavirüs salgınının tespit edildiği ilk günlerde sıkı önlemler ve yasaklar getirerek bulaşma hızını yavaşlatan ülkelerde ikinci dalga paniği devam ediyor.





TÜRKİYE'DE SON DURUM





Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı yeni vak'a sayısı 1.000'in üzerindeki seyrini sürdürerek dün 1.183 oldu; 15 kişi hayatını kaybetti.





Öte yandan bugün saat 17:00'de Bilim Kurulu toplanacak.









Milli Eğitim Bakanlığı dün, “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki (bugün) Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.





Türkiye'de mart ortalarına doğru ilk vak'a tespitinin yapıldığı corona virüsü salgınında önlemlerin etkisiyle 800'lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vak'a sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran'dan sonra tekrar artış trendine girmişti.





VAK'ALAR YÜZDE 55 YÜKSELDİ





Özellikle Avrupa’nın birçok ülkesinde günlük vaka sayısının hızla artması yetkilileri harekete geçirdi.





Hollanda’nın önde gelen doktorlarından Jaap van Dissel, Son 1 hafta içerisinde 4 bin 36 yeni vak'a tespit edildiğini açıklarken bu sayının önceki haftaya göre yüzde 55 daha yüksek olduğunu dile getirdi.





Dissel’in paylaştığı verilere göre günlük ortalama 500’den fazla insanda Koronavirüs tespit edilirken, ülkede salgının en yüksek görüldüğü dönemde günlük vak'a sayısı 1.200 seviyelerindeydi.





Koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği yaşayan ülkelerden bir diğeri de Fransa…





Fransa’da son 1 hafta içerisinde günlük vaka sayısının ortalama 1600 seviyesinde olması sonrasında Fransa’da bazı önlemler alınmaya başlandı.





HER GÜN 25 SALGIN MERKEZİ BULUNUYOR





Salgının yoğun hissedildiği günlerde günlük ortalama vak'a sayısının 4 bin 300 olduğu Fransa’nın başbakanı Jean Castex, açık alanda maske takma zorunluluğunu genişletmeyi düşündüklerini söyledi.





Castex, şu an ülke genelindeki 330 bölgede maske takmanın zorunlu hale geldiğini söylerken, “Vak'a sayılarının ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının artmasıyla birlikte 5 bin kişiden fazla insanın bir araya geldiği etkinliklere getirilen yasağı 1 Ekim’e kadar uzatmayı düşünüyoruz. Her gün 25 vak'a merkezi belirleniyor. Bu çok endişe verici.” dedi.





HER 100 BİN KİŞİDEN 16,9’U HASTA





Vak'a sayısının hızla arttığı İrlanda’da da hükûmet yeni tedbirler almaya başladı.





Her 100 bin kişide Covid-19 hasta sayısının 5’ten 16,9’a çıktığı İrlanda’da mezbaha ve et üretim merkezleriyle birlikte göçmen işlemleri bürolarındaki test ve kontrollerin artırılacağı belirtildi.





Resmi verilere göre İrlanda’daki her 100 bin kişide görülen Covid-19 hasta sayısı Birleşik Krallık’ı geçti. Birleşik Krallık’ta her 100 bin kişinin 16,5’unda Covid-19 tespit ediliyor.





“YASAKLAR GERİ GELEBİLİR”





Belçika’da da vak'a sayısının önceki hafta göre düşüş göstermesine rağmen önlemler artırılıyor.





Koronavirüs'ün ülkedeki merkez üslerinden biri olan Antwerp’te vak'a sayısı azalırken, Brüksel’deki vak'a sayısının artış göstermesi yetkilileri harekete geçirdi.





Brüksel’de maske kullanımı zorunlu hale getirilirken ülkenin önde gelen virologlarından biri açıklamalarda bulundu.





Doktor Marc Van Ranst, De Morgen gazetesine bu haftanın çok kritik olduğunu söyledi. Van Ranst, “Eğer şu anki sıkı kurallar işe yaramazsa her ne kadar bu durum bizi üzse de yeniden karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamalarını getirmek zorunda kalacağız." dedi.





ALMANYA AŞIYA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR





Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da bugün, Rusya'nın COVID-19 aşısına düzenleyici onay veren ilk ülke olmasına şüpheyle yaklaştığını belirterek, aşıyı ilk çıkaran olmaktan ziyade güvenli, test edilmiş bir ürüne sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.





Spahn, Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta, “İlk olmak değil etkili, test edilmiş ve dolayısıyla güvenli bir aşıya sahip olmak önemli.” dedi.





Spahn, “Böyle bir aşıya güvenmek için, bir salgın sırasında bile, çalışmaları ve testleri doğru bir şekilde yapmak ve özellikle bunları halka açık hale getirmek çok çok önemli. Sorun şu ki, Rus yetkililer açık olmadığı için bu aşı hakkında çok az şey biliyoruz.” ifadelerini kullandı.





Bu açıklama ve tepkilerin ardından Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko flaş bir açıklama yaptı. Interfax haber ajansına konuşan Murashko, aşının güvenli olmadığına dair iddiaları eleştirdi.





ABD’DE 46 BİN YENİ VAK'A





Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve neredeyse dünya üzerindeki her 4 vak'adan birinin görüldüğü ABD’de son 24 saat içerisinde 46 binden fazla vak'a tespit edildi.





Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede 46 bin 808 yeni vak'a tespit edildi. Ülkede son 24 saat içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle hayatın kaybedenlerin sayısı 1.074 olarak kayıtlara geçti.





Güncel verilere göre ABD’de vaka sayısı 5 milyon 141 bin 208 olarak kayıtlara geçerken, hastalıktan ölenlerin sayısı ise 164 bin 537’ye çıktı.





ALMANYA’DA 1.000 VAK'A ÇIKTI





Almanya’da günlük Koronavirüs vak'a sayısı uzun bir sürenin ardından 1.000’in üzerine çıktı. Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saat içerisinde tespit edilen Covid-19 vak'a sayısının 1.226 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.





Önceki gün bu sayının 966 olduğu belirtildi.





Salgınının başladığı günlerde sıkı önlemler alarak hastalığın yayılmasını yavaşlatan Avustralya’nın belirli bölgelerinde devam eden salgın yetkilileri çaresiz bıraktı.





AVUSTRALYA’DA REKOR ÖLÜM





Avustralya’nın Victoria eyaletinde Covid-19’a bağlı sebeplerle ölenlerin sayısı rekor seviyeye çıktı.





Resmi verilere göre ülkede 21 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Ülkede son 1 gün içerisinde 410 yeni vak'a tespit edilirken yaşamını yitirenlerin yaş aralığının 70-100 arasında olduğu belirtildi.





Yapılan açıklamada kayıtlara geçen Covid-19 ölümlerinin 16’sı bakım evlerinde gerçekleşti.





LÜBNAN’DA EVLER YIKILDI, ARTIŞ YAŞANDI





Geçen hafta başkent Beyrut’un liman bölgesinde yaşanan korkunç patlama ile tarihinin en zor günlerini yaşayan Lübnan’da Covid-19 sayısında büyük bir artış yaşandı.





4 Ağustos’ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın patlamasıyla birlikte 171 kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. Patlamada 300 bin den fazla kişinin evi hasar görmüştü.





Dün gece yapılan açıklamada Lübnan'da günlük vak'a sayısı 300’ü geçti. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek veri olarak kayıtlara geçti. Ülke genelindeki vak'a sayısı 7 bin 121’e çıkarken Covid-19’a bağlı sebeplerle ölenlerin sayısı 87’ye çıktı.





VAK'A SAYISI 500 BİNE ULAŞTI





Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Meksika’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.





Meksika SağlıK Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 6 bin 686 yeni vak'a tespit edildiğini açıklarken 926 insanın da hayatını kaybettiğini duyurdu.





Güncel verilerle birlikte ülkedeki toplam vak'a sayısı 492 bin 522’ye çıkarken, Covid-19’a bağlı sebeplerle ölenlerin sayısı 53 bin 929’a yükseldi.