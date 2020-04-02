Samanyolu Haber /Gündem / Corona virüsü tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvara soruşturma /02 Nisan 2020 14:36

Corona virüsü tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, corana virüsü tahlili yaptıran insanların bilgilerini Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlarla paylaşmayarak toplum sağlığını tehdit ettiklerini iddiasıyla iki özel tıp laboratuvarı yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün suç duyurusuyla başlayan soruşturmada özel tıp laboratuvarlarının, kaç kişiye koranavirüs testi yapıldığı, isim, adres ve telefon bilgilerinin bildirilmesinin istenmesine rağmen, “kişisel veri” olduğu gerekçe gösterilerek gizlediği belirtildi.

ENFEKTE HASTALARA KARANTİNA UYGULANAMADI

İl Sağlık Müdürlüğü tahlil sonuçlarının bildirilmemesi nedeniyle toplum sağlının çok olumsuz etkilenebileceğini belirttiği suç duyurusu dilekçesinde, özel tıp laboratuvarları yetkililerinin bu şekilde hastaların başkalarıyla temasının engellenmesini, bu kişilerin yakın çevresine de test yapılarak karantina tedbirlerinin uygulanmasına engel olunduğu bildirildi.

Başsavcılığın bu iddialarla ilgili özel tıp laboratuvarları yetkililerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü TCK’nın “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçunu düzenleyen TCK’nın 195’inci maddesi şöyle:

*Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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