Corona virüsünde kayıplar artarak devam ediyor

Yapılan açıklamada dün ülke genelinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 838 artarak 6528’e çıktı. Bu oran corona virüsüne bağlı ölümler olarak ülke tarihinin en kötü günü olarak geçti. Yapılan açıklamada ülkedeki corona virüsü vakasayısının da 72.248’den 78.797’ye çıktığı açıklandı.





Dün gece Başbakan Pedro Sanchez televizyon karşısına geçerek bir ulusa sesleniş konuşması yapmış ve zorunlu olmayan çalışanların 2 hafta boyunca evde kalması çağrısında bulunmuştu. Sanchez, 30 Mart ile 9 Nisan arasında çalışmayacak işçilerin maaşlarını alacağı ama çalışmadığı günler için çalışma saatlerini daha sonra dolduracağını söylemişti.





Ülke genelinde ölümlerin çoğu başkent Madrid ve çevresinde olurken, ülke genelinde okul, bar, lokanta ve mağazalar 14 Mart’a kadar kapalı tutuluyor.





