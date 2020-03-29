Samanyolu Haber /Gündem / Corona virüsünde kayıplar artarak devam ediyor /29 Mart 2020 17:21

Corona virüsünde kayıplar artarak devam ediyor

Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da dün 838 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkede toplam ölü sayısı 6528'e çıkarken bu oran ülke tarihinde en çok ölümün yaşandığı gün oldu.

SHABER3.COM

Dünya çapında 31 binden fazla ölümüne sebep olan corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerin başında İspanya geliyor… İtalya’nın ardından hem vaka hem de ölüm sayısında ikinci sırada yer alan İspanya’da son 24 saatlik veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada dün ülke genelinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 838 artarak 6528’e çıktı. Bu oran corona virüsüne bağlı ölümler olarak ülke tarihinin en kötü günü olarak geçti. Yapılan açıklamada ülkedeki corona virüsü vakasayısının da 72.248’den 78.797’ye çıktığı açıklandı.

Dün gece Başbakan Pedro Sanchez televizyon karşısına geçerek bir ulusa sesleniş konuşması yapmış ve zorunlu olmayan çalışanların 2 hafta boyunca evde kalması çağrısında bulunmuştu. Sanchez, 30 Mart ile 9 Nisan arasında çalışmayacak işçilerin maaşlarını alacağı ama çalışmadığı günler için çalışma saatlerini daha sonra dolduracağını söylemişti.

Ülke genelinde ölümlerin çoğu başkent Madrid ve çevresinde olurken, ülke genelinde okul, bar, lokanta ve mağazalar 14 Mart’a kadar kapalı tutuluyor.

Johnson: Durum iyiye gitmeden önce kötüleşecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaklaşık 30 milyon konuta gönderdiği mektupla vatandaşları zor bir dönemin geleceği konusunda uyardı. Mektubunda "Durumun daha iyiye gitmeden önce kötüleşeceğini biliyoruz" ifadesini kullanan Johnson, halka "evde kalın" çağrısı yaptı. İngiltere Başbakanı, hükümetin gereken hazırlıkları yaptığını, kurallara ne kadar uyulursa, o kadar çok insanın hayatının kurtulacağını ve o kadar erken normal hayata dönüleceğini belirtti. Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altında bulunuyor. Koronavirüste yaşamını yitirenlerin sayısının 1020'yi aştığı ülkede, tespit edilen vaka sayısı da 17 bin 300 civarında. 

Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 389'a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 3 bin 965 kişi artarak 52 bin 547'ye yükseldi. Enstitü, son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 64 artarak 389'a yükseldiğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Corona virüsünde kayıplar artarak devam ediyor Sonraki Haber >>

Virüs hesapları

Virüs hesapları

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Hindistan'da corona manzarası

Hindistan'da corona manzarası

Son an da kurtuluş

Son an da kurtuluş

Kadın çalışan kahraman oldu

Kadın çalışan kahraman oldu

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Çıkın o varaklı odalardan!

Çıkın o varaklı odalardan!

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:29:39