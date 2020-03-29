Corona virüsünde kayıplar artarak devam ediyor

Yapılan açıklamada dün ülke genelinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 838 artarak 6528’e çıktı. Bu oran corona virüsüne bağlı ölümler olarak ülke tarihinin en kötü günü olarak geçti. Yapılan açıklamada ülkedeki corona virüsü vakasayısının da 72.248’den 78.797’ye çıktığı açıklandı.
Dün gece Başbakan Pedro Sanchez televizyon karşısına geçerek bir ulusa sesleniş konuşması yapmış ve zorunlu olmayan çalışanların 2 hafta boyunca evde kalması çağrısında bulunmuştu. Sanchez, 30 Mart ile 9 Nisan arasında çalışmayacak işçilerin maaşlarını alacağı ama çalışmadığı günler için çalışma saatlerini daha sonra dolduracağını söylemişti.
Ülke genelinde ölümlerin çoğu başkent Madrid ve çevresinde olurken, ülke genelinde okul, bar, lokanta ve mağazalar 14 Mart’a kadar kapalı tutuluyor.
Johnson: Durum iyiye gitmeden önce kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaklaşık 30 milyon konuta gönderdiği mektupla vatandaşları zor bir dönemin geleceği konusunda uyardı. Mektubunda "Durumun daha iyiye gitmeden önce kötüleşeceğini biliyoruz" ifadesini kullanan Johnson, halka "evde kalın" çağrısı yaptı. İngiltere Başbakanı, hükümetin gereken hazırlıkları yaptığını, kurallara ne kadar uyulursa, o kadar çok insanın hayatının kurtulacağını ve o kadar erken normal hayata dönüleceğini belirtti. Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altında bulunuyor. Koronavirüste yaşamını yitirenlerin sayısının 1020'yi aştığı ülkede, tespit edilen vaka sayısı da 17 bin 300 civarında.
Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 389'a yükseldi
Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 3 bin 965 kişi artarak 52 bin 547'ye yükseldi. Enstitü, son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 64 artarak 389'a yükseldiğini duyurdu.