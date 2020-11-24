Koronavirüs'te korkutan görüntü: Kamyonlarla üst üste cenaze taşıyorlar

TEPELEME CENAZE YIĞDILAR

Covid-19 salgınının ülkedeki merkez üssü haline gelen ve 1,1 milyondan fazla vak'anın olduğu Teksas’ta çekilen görüntüler durumun vahametini ortaya koyuyor.

Covid-19 salgınının başladığı günden beri 21.223 insanın hastalıktan öldüğü eyalette Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflar uluslararası kamuoyunun adeta kanını dondurdu.

Teksas eyaletinin en kalabalık bölgelerinden biri olan El Paso’da çekilen fotoğraflarda üzerine keçeli kalemle Covid yazan kılıfların olduğu cenazeler kamyonlarla üst üste taşınıyor. Fotoğraflarda koruma kıyafetli görevliler cesetleri soğutuculu kamyonlara yerleştirdi.

BİR ÜLKE OLSA İLK 10’A YAKLAŞIRDI





Kasım ayının başında ABD’de 1 milyon Korona vak'ası sayısına ulaşan ilk eyalet olan Teksas’ta özellikle Harris, Dallas ve El Paso’da vaka sayısı hızla artmıştı.





ABD’deki vak'aların neredeyse 10’da birinin görüldüğü Teksas dünya üzerindeki birçok ülkeden çok daha fazla vakaya sahip.





Eğer Teksas bir ülke olsaydı, ABD, Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Arjantin ve Kolombiya’nın ardından 11’inci sırada yer alırdı.