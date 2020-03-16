Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'te kritik eşik aşıldı: Bugün tarihi bir gün yaşandı /16 Mart 2020 11:00

Koronavirüs'te kritik eşik aşıldı: Bugün tarihi bir gün yaşandı

Çin'in Wuhan şehrinde 12 Aralık 2019'da başlayan ve kısa süre içinde 150'den fazla ülkeye yayılan Koronavirüs'te bugün tarihi bir gün yaşandı. John Hopkins Üniversitesi'nin Koronavirüs izleme haritasına göre küresel ölçekteki vak'a ve ölüm sayısı ilk kez kez Çin'deki vak'a ve ölüm sayısını geride bıraktı.

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John Hopkins Üniversitesi’nin istatistiklerine göre; dünya çapındaki enfeksiyon sayısı 86 bini aşmış durumda. Bu rakam Çin’de bu sabah itibarıyla 81 bin civarında görülüyor. Çin dışındaki ölümler 3 bin 241, Çin’deki ölümlü vak'alar ise 3 bin 208 olarak kayıtlara geçti.

Virüsün merkez üssü olan Çin dışında coronadan en çok etkilenen ülkeler sırasıyla İtalya, İran, İspanya, Fransa ve Güney Kore oldu. 

İtalya’da ölü sayısı dün 368 artarak 1.807’e yükseldi. İran’da Koronavirüs'ten öldüğü tespit edilen 724 kişi bulunuyor. Bu rakam İspanya’da 292, Fransa’da 127, Güney Kore’de ise 75.

YAKLAŞIK 6 BİN HASTANIN DURUMU KRİTİK

İstatistik sitesi Worldometers’in verilerine göre; virüsün ortaya çıktığı günden bu yana toplam 169 bin 719 vak'a tespiti yapıldı. 6 bin 518 enfekte hasta hayatını kaybetti. 

İyileşenlerin sayısı ise 77 bin 776 olarak belirlendi. Aktif vaka sayısı bu sabah itibarıyla 85 bin 425. Bunların 5 bin 921’inin durumu “ciddi” ya da “kritik” olarak sınıflandırılıyor.
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