Samanyolu Haber /Gündem / Corona virüsünde örnek gösterilen Singapur’da ilk ölümler /21 Mart 2020 12:26

Corona virüsünde örnek gösterilen Singapur’da ilk ölümler

Corona virüsü dünya genelinde hızla yayılırken, salgınla Ocak ayından bu yana mücadele etmesine rağmen hiç can kaybı yaşanmayan Singapur'dan kötü haber geldi. Yetkililer iki kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Corona virüsü Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan günler sonra dünya çapında bir kriz halini aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği hastalık, 21 Mart’a gelindiğinde 11 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı.

Virüs görüldüğü ülkelerde hızla can alırken, Ocak ayından bu yana vakaların görüldüğü Singapur’da hiç ölüm kayıtlara geçmemesi örnek gösteriliyordu. Yaklaşık iki aydır yalnızca 385 vakanın tespit edildiği ülkeden ilk ölüm haberleri geldi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Singapur vatandaşı bir kadın ile 64 yaşındaki Endonezya vatandaşı bir adamın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Singapur’un yanı sıra yaklaşık 19 bin vakaya rağmen yalnızca 68 kişinin hayatını kaybettiği Almanya, virüsle mücadelede örnek ülkeler arasında başı çekiyor.
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