Corona virüsünde son durum: En ölümcül günde 1.5 milyonu geçti





Corona virüsü dünya çapında panik ve korku yaratmaya devam ediyor… Son 12 saatte bazı ülkeler güncel verilerini açıklarken, birçok yetkili ve yerel yönetici de corona virüsüne karşı alınan ve alacakları önlemleri duyurdu.





Resmi rakamlara göre corona virüsü vaka sayısı dünya çapında 1.5 milyon sınırını geçti. Açıklanan veriler ışığında dünya çapında 88 bin 505 insan da yaşamını yitirdi. Elde edilen verilerde 329 binden fazla insanın ise corona virüsünü yendiği ve iyileştiği görülüyor.



