Corona virüsünde son durum: En ölümcül günde 1.5 milyonu geçti

Corona virüsü dünya çapında panik ve korku yaratmaya devam ediyor… Son 12 saatte bazı ülkeler güncel verilerini açıklarken, birçok yetkili ve yerel yönetici de corona virüsüne karşı alınan ve alacakları önlemleri duyurdu.

Resmi rakamlara göre corona virüsü vaka sayısı dünya çapında 1.5 milyon sınırını geçti. Açıklanan veriler ışığında dünya çapında 88 bin 505 insan da yaşamını yitirdi. Elde edilen verilerde 329 binden fazla insanın ise corona virüsünü yendiği ve iyileştiği görülüyor.

İNGİLTERE EN ÖLÜMCÜL GÜNÜ YAŞADI

İngiliz halkı, başbakanları Boris Johnson hastanede Covid-19 ile mücadele ederken en ölümcül günü dün yaşadı… Resmi rakamlara göre corona virüsü önceki gün İngiltere’de 938 kişinin ölümüne sebep oldu.









Salgının ülkeye geldiği günden beri en ölümcül gün olarak tarihe geçen bu sayıda sadece hastanelerde yaşamını yitirenlerin olması endişeyi bir kat daha artırdı. Son açıklamaların ardından İngiltere’de toplam ölüm sayısı 7 bin 97’ye fırladı.





Öte yandan Boris Johnson’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.





ABD’DE 1858 İNSAN ÖLDÜ

Corona virüsünün Çin ve İtalya’dan sonraki merkez üssü haline gelen ABD’de bir günde gerçekleşen en çok ölüm resmi olarak açıklandı. Salı günü ülke genelinde 1858 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.





Ülke tarihinin en ölümcül günü olan salı günü New York’un en çok etkilenen şehir olduğu açıklandı. Tek bir günde New York’ta 806 insan yaşamını yitirdi. New York’ta toplam ölüm sayısı 4 bin 500’e çıkarken ABD genelinde toplam vaka sayısı da 400 bini geçti.