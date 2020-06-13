Samanyolu Haber /Gündem / Corona virüsünde son durum: Meksika’da rekor, Brezilya ikinci sıraya yükseldi /13 Haziran 2020 09:27

Corona virüsünde son durum: Meksika’da rekor, Brezilya ikinci sıraya yükseldi

Corona virüsü Amerika kıtasında etkisini hız kesmeden sürdürürken, Meksika'dan yeni rekor haberi geldi. Brezilya ise can kayıplarında Birleşik Krallık'ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Yeni Zelanda'da 22 gündür yeni vaka görülmezken, Çin'de 11 yeni vaka tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi.

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Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, o günden bu yana yaklaşık 7.5 milyonu aşkın insana bulaştı. Normalleşme adımlarının atıldığı Avrupa’da etkisi azalan salgın, 

Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya’da ise durmak bilmiyor.

İşte corona virüsü salgınında yaşanan son gelişmeler:

Corona virüsünde yeni merkez üslerinden biri olarak gösterilen Brezilya, kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 25 bin 982 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam hasta sayısı 828 bin 810’a yükseldi.

BİRLEŞİK KRALLIK’I GEÇTİLER

En çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya, ölü sayısında da ikinci sıraya yerleşti. Dünden bu yana 909 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 41 bin 828 ölü sayısıyla Birleşik Krallık geride bırakıldı.


Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun talimatıyla ölü sayılarında manipülasyon yapıldığı iddialarının ayyuka çıktığı ülkede, can kayıpları artsa da pek çok sektörde önlemler gevşetildi.

YENİ VAKALARDA ZİRVE

Amerika kıtasında virüsün en aktif olduğu noktalardan Meksika’dan rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkede günlük yeni vaka sayısında en yüksek seviye kayıtlara geçti.

Yetkililer, son 24 saatte 5 bin 222 kişiye yani tanı koyulduğunu açıklarken, toplam sayı 139 bin 196’ya ulaştı. 504 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı ise 16 bin 448’e yükseldi.

YENİ ZELANDA’DA 22 GÜNDÜR VAKA YOK


Corona virüsü salgınında en başarılı ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda’da, yeni vakanın görülmediği 22. gün geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde son hastanın da taburcu edilmesiyle hastanelerde hiç vaka kalmadığı açıklanan ülkede, toplam 1504 vaka ve 22 can kaybı kayıtlara geçti.

ÇİN’DE 11 YENİ VAKA ALARMI

Corona virüsünün ortaya çıktığı ülke olan Çin’de 11 yeni vakanın tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi. Bu vakalardan altısının yurt içi kaynaklı olması ikinci dalga konusundaki endişeleri artırdı.

Başkent Pekin’de hastalardan birinin gittiği iki alışveriş merkezi kapatılırken, spor organizasyonlarının dönüşü de ertelendi.
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