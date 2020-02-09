Corona virüsünde yeni gelişme

Çin, yeni tip korona virüsü nedeniyle 89 kişinin daha öldüğünü, ölü sayısının 811’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte yaşanan 89 ölüm, salgının ilk gününden bu yana bir gün içindeki en yüksek can kaybı.







Çin’de dün ölenler arasında bir Amerikan, bir de Japon vatandaşı bulunuyor. Salgının merkez üssü Wuhan’da ölen Amerikan vatandaşının, ABD’nin prestijli üniversitelerinden Berkeley’de nadir görülen hastalıklar üzerinde çalışan genetik bilimci Hong Ling olduğu açıklandı.





Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasında, yeni ölümlerin 81’inin Wuhan’ın başkenti olduğu Hubey eyaletinde yaşandığı bilgisi verildi. Bununla birlikte, Wuhan’daki ölüm oranında düşüş görüldüğü de belirtildi. Virüsten enfekte olanların toplam sayısıysa 31 bin 198 olarak verildi.





SOSYAL MEDYADA HÜKÜMETE ÖFKE





Uzmanlar ölü sayısının 2002-2003’teki SARS salgınındaki sayıları geçtiğine dikkat çekerken, Çin Yeni Yılı tatilinin uzatılması sonrası yarın iş başı yapmayı planlayan birçok işyerinde 10 gün daha tatil ilan edildi. Çinliler ise ülkenin Weibo isimli sosyal medya platformunda hükümete öfkelerini gizlemiyor. Bir kullanıcı, “Daha da sinir bozucu olanı şu ki, bunlar sadece resmi rakamlar” tepkisini gösterirken, ona yanıt yazan bir diğeri “Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hepimiz biliyoruz ki, artık hiçbir yerde maske kalmadı. Neden yine de işe gidiyoruz?” dedi. Bir diğer kullanıcıysa, “Ülke çapından 20 bin doktor ve hemşire Hubey’e gönderildi, sayılar neden hâlâ yükseliyor?” diye sordu.





Virüs şu an bilindiği kadarıyla, 27 ülkeye yayılmış durumda. Çin dışında yaklaşık 330 kişinin enfekte olduğu bilinirken, biri Hong Kong ve biri Filipinlerde olmak üzere iki kişi öldü. Çin toprakları dışında virüsten ölen bu iki kişi de Çin vatandaşıydı.