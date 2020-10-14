Koronavirüs'ün bir tahribatı daha ortaya çıktı!

Çin'in Wuhan şehrinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısa sürede dünyayı kasıp kavuran bir salgına dönüştü.





Dünya genelinde 1 milyonu aşkın insanın ölümüne yol açan virüsle ilgili bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor.





İngiltere’de yapılan bir araştırma Koronavirüs'ün oluşturduğu tahribata dair kritik önem taşıyor. Sonuçları British Medical Journal’da (BMJ) yayımlanan araştırmada 45 yaşındaki bir Koronavirüs hastası ele alınıyor.





İsmi açıklanmayan erkek hasta 10 gün Koronavirüs belirtileri gösterdikten sonra hastaneye müracaat etti.





ÇINLAMAYLA BİRLİKTE BAŞLADI





Astımı dışında herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan adam, durumu ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.





30 gün boyunca solunum cihazına bağlanan hasta, durumunda iyileşme sağlandıktan sonra normal tedavisi sürdürüldü. Ancak hasta solunum cihazından çıktıktan 1 hafta sonra, önce kulak çınlaması ardından da işitme kaybı yaşadı.





Yapılan incelemelerde herhangi bir tıkanıklık ya da enfeksiyon izine rastlanmadı. Remdesivir tedavisi uygulanan hastanın işitme duyusu kısmi olarak geri geldi.





Çalışmayı yürüten University College London’dan Dr. Foteini-Stefania Koumpa, duyma kaybının Covid-19’la bağlantılı olduğunu savundu.





ORTA KULAĞA SALDIRIYOR





Koumpa, “Virüs iç kulakta hücre ölümüne yol açmış veya enfeksiyona neden olan kimyasallar salgılanmasına neden olmuş olabilir. Tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybı meydana gelebilir.” dedi.





Yapılan geçmiş araştırmalar, akciğerlerdeki hücreleri hedef alan corona virüsünün, orta kulaktaki hücrelere de bulaştığını ortaya koymuştu.