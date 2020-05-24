Samanyolu Haber /Gündem / Corona virüsünün çıktığı laboratuvardan flaş açıklama /24 Mayıs 2020 13:15

Corona virüsünün çıktığı laboratuvardan flaş açıklama

Corona virüsü salgını çıktığı Çin'den flaş bir açıklama geldi... Covid-19 virüsünün çıktığı iddia edilen laboratuvarın direktörü Wang Yanyi açıklamalarda bulundu. Yanyi, "Bize ilk vaka Aralık sonunda geldi. Biz de herkes gibi virüsten bihaberdik. Nasıl bizden çıkmış olabilir ki" dedi.

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Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili Çinli yetkililerden herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, “salgının çıktığı laboratuvar” diye tanımladığı Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün Direktörü Wang Yanyi, Çin devlet televizyonu CGTN’ye konuştu.

13 Mayıs’ta çekilen ve bugün yayınlanan videoda Wany Yanyi, “Araştırma merkezimiz yarasalardan bazı corona virüsü örneklerini aldı ve izole etmeyi başardı. Şu an canlı 3 virüs var fakat bunların SARS-CoV-2 ile benzerlik oranları yüzde 79.8” dedi.

“NASIL SIZDIRMIŞ OLABİLİRİZ?”
Trump’ın ve ABD yönetiminin iddialarının tamamen düzmece olduğunu söyleyen Wang Yanyi, “Bizim enstitümüze bilinmeyen bir zatürre olarak ilk klinik örnekler geçen yıl 30 Aralık’ta geldi. Bizim daha önceden görmediğimiz bir şeydi ve biz bununla ne daha önce karşılaşmıştık, ne üzerine araştırma yapmıştık ne de virüsü saklamıştık. Aslında herkes gibi biz de virüsün varlığından haberdar değildik. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şeyi nasıl laboratuvardan sızdırmış olabiliriz” dedi.
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