Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'ün çıktığı şehirde yine panik var /12 Mayıs 2020 09:54

Koronavirüs'ün çıktığı şehirde yine panik var

Dünyanın harita üzerindeki yerini corona virüsü sayesinde öğrendiği Wuhan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarının artması üzerine yetkililer harekete geçti. Şehir teyakkuza geçerken, "Acil durum kapsamında 10 günlük savaş başlıyor." açıklaması yapıldı.

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Yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgınının başladığı Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde Covid-19 paniği yaşanıyor. 

Son günlerde vak'a sayısının artmasıyla birlikte yetkililer virüse karşı 10 günlük savaş ilan edildiğini açıkladı.

NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK

Devlete ait olan medya kuruluşu The Paper’da yer alan haberde Wuhan’daki yetkililer “acil kodu” ile bir test planı hazırladı. 

Haberde, “Araştırmalar sonucunda yetkililer Wuhan’da ortaya çıkmaya başlayan yeni tip Koronavirüs'e karşı 10 günlük savaş başlattı. Bu savaş kapsamında nükleik asitlerin görüntülenmesi ve testlerinin yapılmasına karar verildi. Her mahalle kendi yönetim alanı içerisinde nükleik asit testi için gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır.” ifadesi kullanıldı.

Son 1 aydır yeni vak'a görülmeyen Wuhan'da geçen hafta içerisinde 6 yeni vak'a çıkması yetkilileri paniğe sevk etmişti. 

Uyarı notunda, “Bu karar, sosyal mesafeyi güçlendirmek, kontrol etmek ve salgının tekrar çıkmasını engelleyerek normalleşme sürecini kuvvetlendirmek için alınmıştır.” ifadesi yer aldı.
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