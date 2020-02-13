Koronavirüs faturası artıyor: Bugüne dek gelen en ürkütücü açıklama

242 ölümün tamamının virüsün ‘merkez üssü’ olan Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei bölgesinde gerçekleştiği açıklandı. 12 Şubat 2010 tarihi, ‘Covid-19’ olarak adlandırılan Koronavirüs'ün en ölümcül günü olarak kayıtlara geçti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin aktardığı habere göre; Hubei bölgesinde teşhis için yeni klinik yöntemler kullanılmaya başlandı. Bu da tespit edilebilen vaka sayısında ciddi bir artış görülmesini sağladı.

Vakaların yüzde 80’inden fazlasının görüldüğü Hubei’de şimdiye kadar riboniükleik asit (RNA) testinin sonuçları kabul ediliyordu. Fakat artık bilgisayarlı tomografi ile akciğer görüntülemesi de yapılıyor.



Çinli yetkililer Hubei’de virüsle enfekte olan 14 bin 840 hasta daha belirlendiğini açıkladı. Bu rakamla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı yaklaşık 60 bine, ölü sayısı ise 1359’a yükseldi.



ÜST DÜZEY GÖREVDEN ALMA









Bu arada, Çin Komünist Partisi’nin Hubei bölgesi sekreteri Jiang Chaoliang görevden alındı. Yerine ise Şangay parti şefi Ying Yong getirildi. Bu gelişme, salgının patlak vermesinden bu yana yönetimsel anlamda yapılan ilk büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “corona virüsünün sonucuna ilişkin tahmin yürütmek için henüz erken olduğu, salgının hâlen her yöne gidebileceği” değerlendirmesi yapıyor.



