Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs faturası artıyor: Bugüne dek gelen en ürkütücü açıklama /13 Şubat 2020 09:37

Koronavirüs faturası artıyor: Bugüne dek gelen en ürkütücü açıklama

Dünyanın dehşet içinde izlediği Koronavirüs salgınında "son dakika" gelişmeleri peş peşe yaşanırken, virüsün ortaya çıktığı Çin'den bugüne dek yapılan en ürkütücü açıklama geldi. Yetkililer, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1.359'a yükseldiğini duyurdu. Bir gün içerisinde 242 kişi hayatını kaybetti.

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242 ölümün tamamının virüsün ‘merkez üssü’ olan Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei bölgesinde gerçekleştiği açıklandı. 12 Şubat 2010 tarihi, ‘Covid-19’ olarak adlandırılan Koronavirüs'ün en ölümcül günü olarak kayıtlara geçti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin aktardığı habere göre; Hubei bölgesinde teşhis için yeni klinik yöntemler kullanılmaya başlandı. Bu da tespit edilebilen vaka sayısında ciddi bir artış görülmesini sağladı.

Vakaların yüzde 80’inden fazlasının görüldüğü Hubei’de şimdiye kadar riboniükleik asit (RNA) testinin sonuçları kabul ediliyordu. Fakat artık bilgisayarlı tomografi ile akciğer görüntülemesi de yapılıyor.

Çinli yetkililer Hubei’de virüsle enfekte olan 14 bin 840 hasta daha belirlendiğini açıkladı. Bu rakamla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı yaklaşık 60 bine, ölü sayısı ise 1359’a yükseldi.

ÜST DÜZEY GÖREVDEN ALMA


Bu arada, Çin Komünist Partisi’nin Hubei bölgesi sekreteri Jiang Chaoliang görevden alındı. Yerine ise Şangay parti şefi Ying Yong getirildi. Bu gelişme, salgının patlak vermesinden bu yana yönetimsel anlamda yapılan ilk büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “corona virüsünün sonucuna ilişkin tahmin yürütmek için henüz erken olduğu, salgının hâlen her yöne gidebileceği” değerlendirmesi yapıyor.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları söz konusu virüsün “zoonotik” olduğunu belirtiyor. 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ


Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. 

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. 

MERS ve SARS gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Koronavirüs olduğu biliniyor.

VİRÜS NASIL YAYILIYOR?

Koronavirüs insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. 

Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. 

Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Koronavirüs spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. 

Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. 

Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.
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