Koronavirüs'ün merkez üssünde yeni vaka rekoru: Bir günde 60 bin arttı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde can almaya devam ederken, vak'a ve ölü sayılarıyla salgının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tablo giderek ağırlaşıyor.





Salgın etkisini kaybetmek bir yana ABD’de 7 aydır en yüksek seviyeleri görmeye başladı.





John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede yeni vak'a sayılarında rekor kırıldı. Çarşamba günü itibarıyla 60 bin 20 kişiye Koronavirüs teşhisi konuldu. Bir önceki rekor geçtiğimiz cuma günü 56 bin 818’le kırılmıştı.





TOPLAM VAK'A 3 MİLYONU AŞTI





ABD'de kritik bir sınır daha aşıldı. Ülke genelindeki toplam vak'a sayısı 3 milyon sınırını geçerek 3 milyon 54 bine ulaştı.





Can kayıpları da haziran ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, 900’den fazla kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 132 bin 299 olarak açıklandı.





42 EYALETTE ARTIŞ VAR





ABD’de 42 eyalette vak'aların sayısı artış gösterirken, Florida’da yaklaşık 10 bin, Texas’ta 9 bin 500 ve California’da 8 bin 500’den fazla yeni vak'a rapor edildi.





California ve Texas’ta ölü sayılarında da günlük rekorlar kırıldı.