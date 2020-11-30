Samanyolu Haber /Gündem / Corona'lı bebek ihmalden mi, imkansızlıktan mı öldü? /30 Kasım 2020 11:00

Corona'lı bebek ihmalden mi, imkansızlıktan mı öldü?

Batman'da epilepsi hastası ve koronavirüs tedavisi gören 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ, yaşamını yitirdi. Hala Safiye Akdağ'ın yeğeninin yoğum bakım ünitesine geç alındığı için yaşamını yitirdiği iddiasında bulundu.

SHABER3.COM


Batman'da Akdağ ailesinin 1,5 yaşındaki kızı epilepsi hastası Sakine, ateş ve halsizlik nedeniyle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede Sakine bebeğe yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bebek tedaviye alındı. Sakine bebek, dün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

'3-4 gün üst üste hastaneye gitmesine rağmen koronavirüs teşhisi konulamadı'

Yeğeni Sakine'nin ölümünde ihmal olduğunu iddia eden hala Safiye Akdağ, suç duyurusunda bulunduklarını belitti. Sakine'nin yoğun bakım ünitesine alınması için 7 saat bekletildiğini öne süren Akdağ şunları söyledi:

"Yeğenim 3-4 gün üst üste hastaneye gitmesine rağmen koronavirüs teşhisi konulamadı. Koronavirüslü olduğu tespit edildiğinde de geç olmuştu. Müdahale eden doktor ise çocuklara yönelik entübe cihazın olmadığını söyledi. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yeğenimin durumunun kötü olduğu tespit edilince doktorun da bize söylediği ifadeye göre çocuklara yönelik entübe cihazı olmadığı için başka hastaneye sevki yapılacaktı. Sonuç itibariyle 7-8 saat boyunca yeğenim sevk için bekledi. Daha sonra da özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede tedaviye alındı ama cumartesi akşamı kaybettik. İhmal nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız."

Batman İl Sağlık Müdürlüğü'ndan açıklama

Sakine bebeğin, ihmalden öldüğüne ilişkin halası Safiye Akdağ'ın dile getirdiği iddialara ilişkin Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek,

"Tuberoskleroz hastası olan 18 aylık hastanın, epilepsi nedeniyle kalp ve beyin tutulumu mevcut olduğu ve bir üniversite hastanesinde takip edildiği anlaşılmaktadır. Ateş ve halsizlik nedeniyle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran hastaya uzman hekim tarafından gerekli tetkikler yapılmış, hastamız yoğun bakım servisinde izole şekilde yatırılarak bizzat başhekim ve çocuk uzmanı eşliğinde tedavisine başlanmıştır. İleri tetkik ve tedavi için 3. Basamak yoğun bakım ihtiyacı doğması üzerine hastamıza PCR testi yapılmıştır. Hastanın bekletildiği iddia edilen sürenin PCR testinin sonuçlanması için gereken süre olduğu anlaşılmaktadır. Oysa bu süre içerisinde de hastamızın zaten yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilmiştir. Hastamız test sonucunun çıkmasının ardından Kovid-19 hastası için ayrılmış özel bir hastanede bulunan yoğun bakım servisine çocuk uzmanı eşliğinde transfer edilmiştir. Buradaki üç günlük takip ve tedavisinin ardından tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır. Hastamızın yoğun bakım yatağı için bekletildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Corona'lı bebek ihmalden mi, imkansızlıktan mı öldü? Sonraki Haber >>

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:05:49